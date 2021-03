ONLINE: Česko má za sobotu 3955 případů covidu. V nemocnicích bylo nejméně lidí od konce února

Laboratoře v Česku během soboty odhalily 3955 potvrzených případů koronaviru, je to zhruba o 1500 méně než před týdnem. V nemocnicích bylo v sobotu 7337 lidí s covidem, to je nejméně od konce února. Ve vážném stavu bylo 1800 pacientů. Počet úmrtí stoupl na 25 874. Březen, který se stal nejtragičtějším měsícem za dobu trvání epidemie, už má přes pět tisíc obětí. Sledujeme online Praha 9:30 28. 3. 2021 (Aktualizováno: 9:54 28. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující v MHD v Praze. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Reprodukční číslo nepatrně stouplo na 0,8. Hodnota pod jednou ale značí zpomalování epidemie.

Od loňského 1. března, kdy byli v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, bylo potvrzeno víc než 1,5 milionu případů. Z nemoci se zatím vyléčilo přes 1,3 milionu pozitivně testovaných lidí.

Počet úmrtí s prokázanou nákazou se blíží 26 tisícům, z toho tento měsíc zemřelo zatím 5071 lidí s covidem. Březen už překonal v počtu obětí dosud nejhorší loňský listopad, během něhož zemřelo 4974 nakažených.

Očkování v Česku

Za čtvrt roku od začátku očkování proti nemoci covid-19 dostalo v Česku aspoň první dávku vakcíny 1,121 milionu lidí, tedy zhruba každý desátý obyvatel země. Ukončené očkování mělo k sobotnímu večeru téměř 440 tisíc lidí.

Do konce dubna by měly podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dva miliony lidí, v červnu to má být zhruba 60 až 70 procent populace. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou. Vláda čelí kritice opozice, že očkování postupuje pomalu a chaoticky.

Dosud se v Česku očkují především zdravotníci, senioři a učitelé. U svých ambulantních specialistů se už mohou k očkování hlásit také chroničtí pacienti, kterým ještě nebylo 70 let. Očkovat rizikové pacienty mohou také nemocniční pracoviště nebo praktičtí lékaři, kteří si ale stěžují, že k nim směřuje málo vakcíny.

Po víkendu se začnou k očkování registrovat zaměstnanci ze superkritické infrastruktury, kterých je asi 9000.

Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let a také pro pracovníky terénních sociálních služeb, kteří docházejí za seniory či postiženými domů.

Od konce února se mohou k očkování registrovat také zaměstnanci škol. Tuto možnost využilo podle pátečního vyjádření Blatného více než 174 800 z nich, na termín čeká 74 tisíc. Kódy, které dostali od zaměstnavatelů, musí uplatnit do dnešní půlnoci.

