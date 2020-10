ONLINE: Ministerstvo zdravotnictví výrazně zrevidovalo data o vyléčených, je jich téměř 44 tisíc

Za neděli zatím v Česku přibylo 1107 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 300 méně než v sobotu za stejnou dobu. Počet zemřelých stoupl o 11 na celkových 722. Nákaza se celkem prokázala u 81 711 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Resort také výrazně revidoval data o počtu aktivních případů a vyléčených, která se změnila v tisících. Praha 19:35 4. 10. 2020 (Aktualizováno: 20:23 4. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za neděli zatím v Česku přibylo 1107 potvrzených případů koronaviru (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S nemocí covid-19 se podle aktualizovaných údajů nyní potýká asi 37 tisíc lidí, ještě v sobotu to přitom bylo 41 tisíc. Vyléčených je pak podle posledních dat celkem 44 tisíc lidí, přitom v sobotu jich bylo přes 39 100.

Změna v datech může být podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška způsobena zpětnou kontrolou hygienických stanic, které zejména o víkendech dohledávají, kdo ještě covid-19 má a koho již mohou považovat za vyléčeného.

„K zaznamenávání údaje, že pacient byl vyléčen nebo propuštěn z izolace, dochází průběžně. Jak ale rostou počty pacientů, tak se mohou projevovat tyto skokové změny, protože o víkendu mají krajské hygienické stanice větší prostor na to, aby záznamy zpětně kontrolovaly a doplňovaly,“ popsal pro iROZHLAS.cz Dušek.

Podle něj nejde o zkreslení dat. „K pacientům jsou přiřazovány odpovídající datumy vyléčení nebo propuštění z izolace, ale dělá se to takto zpětně. Nemyslím si, že vzhledem k obejmu pacientů, by to celkové statistiky zkreslovalo,“ dodal.

V nemocnicích je podle posledních údajů ministerstva 1182 lidí s covidem. Stav 274 z nich lékaři hodnotí jako těžký.

Nouzový stav od pondělí

V sobotu pak přibylo v Česku 2556 potvrzených případů nemoci covid-19, což je nejvyšší nárůst o víkendovém dni od začátku epidemie. Laboratoře provedly 14 863 testů, zhruba o 8000 méně než v pátek. Nakažených mezi testovanými bylo 2556, tedy největší podíl od začátku epidemie (17,2 procenta).

Nejvýrazněji se v poslední době nákaza šíří na Uherskohradišťsku, kde připadá za poslední týden na 100 tisíc obyvatel téměř 394 případů covidu-19. Na Benešovsku je to 301, v Praze zhruba 237 a v okrese Praha-západ 229 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

První případ nemoci covidu-19 byl v Česku potvrzen na začátku března. Dosud nejvíc případů nákazy za jediný den odhalily testy tento pátek, a to 3792. U většiny infikovaných má nemoc lehký průběh.

V Česku začne od pondělí kvůli vývoji koronavirové epidemie znovu platit nouzový stav.

Doprovodí jej opatření avizovaná na dva týdny, například uzavření středních škol v rizikových oblastech nebo zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad deset lidí, venku nad 20. V restauracích bude moci u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí.

