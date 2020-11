ONLINE: Česko má za pondělí zatím 1841 případů koronaviru. Od jara se nakazilo téměř 500 tisíc lidí

Česko za pondělí eviduje 1841 potvrzených případů koronaviru. Je to o 163 méně než minulé pondělí do večera. Koronavirem se tak dosud v Česku nakazilo přes 494 104 lidí. Čtyři pětiny z nich už se uzdravily, počet zemřelých v pondělí stoupl o 43 na celkových 7334 případů. Vyplývá to údajů na webu ministerstva zdravotnictví k pondělním 18.00.

