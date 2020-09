ONLINE: Semafor Česka hlásí šest oranžových okresů. Opatření proti koronaviru se zpřísní

Ve druhém oranžovém stupni rizika nákazy koronavirem jsou na semaforu ministerstva zdravotnictví vedle Prahy nově okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské hradiště Hradiště. V těchto oblastech musí být od pondělí mezi půlnocí a šestou ranní zavřené restaurace. Zelenou barvu má aktuálně 40 okresů Česka. Minulý týden jich bylo deset. Praha 13:12 11. 9. 2020 (Aktualizováno: 13:43 11. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stupně pohotovosti na mapě Česka | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

„Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj, kde se objevuje počátek komunitního šíření. Ohniska nákazy evidujeme také v ostatních regionech, kde jsou však zdroje nákazy dohledatelné a virus se nešíří komunitně,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Hlavní hygienička Jarmila Rážová pak varovala před hromadnými akcemi.

„Nejvíce rizikové jsou nadále hromadné akce a další společenské a soukromé akce s vyšší kumulací osob na jednom místě. Zde pozorujeme nejvíce případů. Apeluji proto na všechny občany, aby zvážili návštěvu těchto akcí a dodržovali základní hygienická pravidla,“ upozornila.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, činí aktuálně 1,35. „Stále jde tedy o kontrolované šíření nemoci, lineární, nikoli exponenciální,“ dodal ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Za pozitivní označuje i to, že plošně nejsou zasaženy zranitelné skupiny obyvatel. Lidé přes 65 let tvoří asi deset procent záchytů, v případě lidí přes 75 let je to méně než pět procent. Většina nově diagnostikovaných pacientů nemá příznaky nebo má lehký průběh nemoci.

Do zeleného stupně pohotovosti, který značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, se nově posunuly regiony napříč republikou s výjimkou slezských. Místo dosavadních deseti je takových oblastí 40.

Konkrétně jde o okresy Benešov, Kutná hora, Mladá Boleslav, Nymburk, Rakovník, České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Strakonice, Tábor, Plzeň-město, Plzeň-jih, Rokycany, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Litoměřice, Louny, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Hradec Králové, Náchod, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov.

Přidaly se tak k okresům Hodonín, Praha-západ, Třebíč, Blansko, Příbram nebo Mělník, které byly v zeleném stupni pohotovosti už dříve.

Opatření v Česku

Barvy na takzvaném semaforu okresů v Česku ukazují míru rizika nákazy novým typem koronaviru. Jsou tři stupně, od nejnižšího zeleného přes oranžový po červený. Zelená barva značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, oranžová ukazuje počínající komunitní přenos a červená je narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos.

Nošení roušek je od čtvrtka povinné ve všech vnitřních prostorách budov po celém Česku. Výjimku mají například děti do dvou let nebo lidé s některými zdravotními poruchami.

Chránit si ústa a nos je v Česku také nutné při cestách hromadnou dopravou, v taxících nebo návštěvách úřadů či zdravotnických a sociálních zařízení.

V Praze pak již od středy platí, že stravovací zařízení jako restaurace, hospody, bary a noční kluby musejí být mezi půlnocí a šestou ranní uzavřená. Stejné opatření pak začne platit od pondělí ve všech ostatních nově oranžových okresech.

