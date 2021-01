ONLINE: Česko má za neděli 2376 případů covidu, PES je třetí den na 69 bodech. Vláda rozvolnění nechystá

Česko hlásí za neděli 2376 nových případů koronaviru, je to nejnižší denní nárůst od 13. prosince. Index protiepidemického rizika (PES) zůstává třetí den na 69 bodech, ve čtvrtém z pěti stupňů rizika se tak podle údajů ministerstva zdravotnictví drží 12 dní. V zemi ale stále platí pátý stupeň, vláda rozvolnění nechystá. Na pondělním jednání by se měla zabývat úpravami opatření systému PES, která by měla platit od 1. února. Sledujeme online Praha 7:14 25. 1. 2021 (Aktualizováno: 8:09 25. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanice metra Muzeum | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V nemocnicích bylo v neděli 5621 lidí s covidem, v mezitýdenním srovnání počet hospitalizovaných klesl asi o 830. V těžkém stavu je 1021 pacientů. Do statistik přibylo dalších 84 úmrtí. Celkem zemřelo 15 453 lidí. Vyléčených je celkem 819 662 lidí.

K pondělí se opět mírně zhoršilo reprodukční číslo, je 0,9. Na začátku ledna se dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na 0,68. Nyní už osmý den v řadě roste. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Ostatní sledovaná kritéria se naopak mírně zlepšila. Na bodovém hodnocení se ani jeden posun neprojevil.

Index PES sleduje reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Čtvrtým hodnoceným kritériem je podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.

Česko by se podle návrhu, který v pondělí projedná vláda, mělo přesunout do mírnějšího čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to nebude dříve než v polovině února.

V aktualizaci opatření by se i v pátém stupni mohla obnovit docházka posledních ročníků do škol. Blatný dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel. Podle dřívějších informací by s testem mohlo být také dovoleno ubytování v hotelu nebo návštěva restaurace.

Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat, nebo docházku žáků a studentů do škol.

