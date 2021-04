ONLINE: Česko má za úterý 3229 nových případů covidu. Očkovaných je téměř milion lidí

Laboratoře v Česku během úterý odhalily 3229 nových případů covidu-19. Je to o 15 procent méně než před týdnem. Za posledních sedm dní připadá 151 nově nakažených na 100 tisíc lidí. Zdravotníci v úterý aplikovali 55 572 dávek očkování proti covidu, o 1600 méně než o týden dřív. Celkový počet podaných dávek se blíží třem milionům. Ukončené očkování má přes 966 tisíc lidí. Registrace k očkování se otevírá pro další věkovou skupinu od 55 do 59 let.

