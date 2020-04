ONLINE: Otcové mohou být opět u porodu, karanténu nově ukončí lékaři až po provedení testu

Lidem s nařízenou karanténou budou její trvání ukončovat praktičtí lékaři až po provedení krevního testu na přítomnost protilátek s negativním výsledkem.



Otcové mohou být od čtvrtka opět u porodu. Ministerstvo zdravotnictví zrušilo dřívější zákaz, který vydalo jako jedno z opatření proti pandemii koronaviru.



Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl ve středu o 160 na 6301, v předchozích třech dnech se přitom denní nárůst držel pod stovkou. Zemřelo dosud 166 lidí, uzdravilo se jich 819. Aktualizujeme Praha 7:46 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho náměstek Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nové pravidlo pro ukončování nařízené karantény vyplývá z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna.

Nadále platí, že pro ukončení karantény je nutné, aby uplynulo čtrnáct dní od prvního dne jejího nařízení. Současně lidé nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

„Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Karanténa se tak podle něj neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem. „Díky tomu, že praktičtí lékaři zajistí provedení RAPID testu, bude ukončování nařízené karantény mnohem rychlejší,“ dodal.

Otcové u porodu

Ministerstvo zdravotnictví opět povolilo přítomnost otců u porodu. Budou ale muset dodržovat specifická opatření. Musí si vzít roušku a v nemocnici jim změří teplotu, která musí být nižší než 37 stupňů Celsia, a samozřejmě také nesmí mít příznaky nemoci covid-19.

Matka také musí rodit v samostatném pokoji nebo v boxu s vlastním sociálním zařízením. Pokud porodnice nebudou mít podmínky pro dodržení těchto pravidel, nemůže otec nebo kdokoli blízký u porodu být.

Ministr zdravotnictví Vojtěch původně plošný zákaz přítomnosti otce u porodu odůvodňoval žádostmi lékařů. Ti podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky.

Mimořádné opatření je podle ministerstva vydáno v souladu s požadavky krajů, které jsou odpovědné za řízení a poskytování zdravotních služeb na jejich území a je také v souladu se stanoviskem Ústředního krizového štábu.

V případě lidí, kteří nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, se nařizuje zajistit splnění daných podmínek pro osoby v karanténě krajským hygienickým stanicím. Případně mohou krajské hygienické stanice podle místní příslušnosti určit poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu ukončí.

Praktičtí lékaři, kteří odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru provedou, zaznamenají data a výsledek testu prostřednictvím elektronické žádanky v Národním zdravotnickém informačním systému.

Koronavirový přehled

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl ve středu podle ministerstva zdravotnictví o 160 na 6301, v předchozích třech dnech se přitom denní nárůst držel pod stovkou.

S nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zemřelo v nemocnicích dosud 166 lidí, uzdravilo se jich 819.

Denní nárůst se vrátil k podobným číslům z předchozího týdne za pátek a sobotu, kdy přibylo 163 potvrzených případů, respektive 170. V dalších dnech pak jejich počet klesl.

Na číslo má vliv množství provedených testů, za středu ho ministerstvo zdravotnictví zatím nezveřejnilo. Dohromady jich ke středečnímu odpoledni evidovalo 137 672.

Nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem z regionů v Česku je nadále v Praze, a to 1492. V hlavním městě je také největší podíl nakažených v přepočtu na obyvatele. Na každých 100 tisíc obyvatel Prahy připadá téměř 107 zaznamenaných případů covid-19. Druhý největší podíl nakažených má Olomoucký kraj, kde je na 100 tisíc lidí zhruba 95 případů covid-19.

Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat krajských hygienických stanic na lidi ve věku od 45 do 54 let, těch je necelá pětina. Se 17 procenty pak následuje věková skupina 35 až 44 let.

Senioři ve věku od 65 do 74 let tvoří zhruba desetinu všech nakažených, skupina od 75 do 84 let se na celkovém počtu potvrzených případů podílí asi šesti procenty a starší 85 let necelými čtyřmi procenty.

Nejvíce zemřelých lidí s covid-19 ze všech regionů má rovněž Praha, a to 69. Ve většině krajů evidují počty úmrtí v řádu jednotek. Jedinou oběť má Zlínský kraj, nejméně ze všech regionů.

Většina zemřelých byla ve věku nad 75 let. Zhruba třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let a další třetinu lidé ve věku 85 a více let. Ve věku pod 25 let na tuto nemoc nezemřel nikdo, do 35 let jeden člověk.