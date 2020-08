ONLINE: Chorvatsko zatím zůstává bezpečnou zemí. ‚Po návratu sledujte svůj zdravotní stav,‘ radí Rážová

Chorvatsko zatím zůstane na českém seznamu bezpečných zemí. Češi tak budou moct do oblíbené dovolenkové destinace dál cestovat bez omezení. Informovali o tom ve čtvrtek hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Čeští turisté by ale podle nich měli být kvůli koronaviru obezřetní. Smolek varoval zejména před splitsko-dalmatskou oblastí na jihu země. Sledujeme online Praha 17:00 27. 8. 2020 (Aktualizováno: 17:48 27. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zahraničí Martin Smolek | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/Úřad vlády ČR | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Debata o Chorvatsku nebyla jednoduchá,“ přiznal náměstek ministra zahraničí Martin Smolek s tím, že v zemi jsou nyní desítky tisíc Čechů. Chorvatsko ale zatím zůstane takzvaně zelené. Na českém seznamu tedy bude pro turisty bezpečnou zemí, kam mohou cestovat bez omezení.

„Domluvili jsme se s epidemiology, že se podmínky cestování do Chorvatska ze strany ČR měnit nebudou. Je důležité, že cestovatelé mohou mít alespoň tuhle minimální jistotu - že neohrozí nástup svých dětí do škol možnou karanténou,“ uvedl na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.

Epidemická situace v Chorvatsku se zhoršila, upozornil během čtvrtka ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Smolek varoval zejména před splitsko-dalmatská oblastí na jihu Chorvatska.

„Chorvatská vláda tam přijala přísnější opatření než ve zbytku Chorvatska,“ doplnil Smolek. Lidé podle něj musí mít roušku mimo jiné v obchodech, hromadné dopravě, ale i v restauracích.

Změna v září?

Hlavní hygienička Jarmila Rážová doporučila českým turistům vyhnout se místům s velkým počtem lidí, mýt si ruce, dodržovat sociální distanc dva metry a při cestování MHD mít ústa a nos zakrytá rouškou.

Zároveň poradila, co dělat při návratu z Chorvatska: „Lidé by měli po dobu 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se objeví příznaky respiračního onemocnění, doporučuji zůstat doma a kontaktovat praktického lékaře.“ A dodala, že lidé by se po návratu měli vyhýbat například domovům pro seniory.

V souvislosti s tanečními party na plážích na ostrově Pag se nakazilo podle hygieniků přes 155 Čechů. V zemi se nyní podle údajů cestovních kanceláří nachází až 80 tisíc Čechů. Vrchol sezony v Chorvatsku končí podle Smolka v polovině září.

Chorvatsko zůstane podle náměstka ministra zahraničí na seznamu bezpečných zemí nejméně do 7. září. Pak bude záležet na vývoji epidemiologické situace v zemi, dodal Petříček.

„Rád bych, abychom to udrželi až do poloviny měsíce, nejen do 7. září, ale uvidíme, jak se bude šíření nákazy vyvíjet. Každopádně apeluji na všechny, aby byli při cestách zodpovědní, vyhýbali se davům a skutečně dbali na hygienu,“ uvedl na twitteru.

Doporučení pro cestovatele Doporučení hlavní hygieničky pro cesty do Chorvatska a Francie: Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet lidí ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže).

Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.

Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.

Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat. Doporučení hlavní hygieničky cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie: Po dobu 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav.

V případě příznaků zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.

Vyhýbat se hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.

Zvážit návštěvy domovů seniorů a jiných zranitelných skupin obyvatel, případné návštěvy s ochrannou úst a nosu.

Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.

Často si mýt ruce vodou a mýdlem a používat dezinfekci.

Kýchat do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

Zvýšené epidemiologické riziko je ve Francii podle ministerstva zdravotnictví v oblastech Île-de-France a Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Mapa pro cestovatele

Každý pátek Česko zveřejňuje takzvanou Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru. Nová opatření pak případně začínají platit nejdříve od pondělí, v minulosti byla povinnost vyhlášená i o týden dopředu.

Od pondělí platí, že lidé vracející se ze Španělska musí mít negativní test na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let. Nadále stejná povinnost platí cestu z Rumunska.

A pro Španělsko a Rumunsko se pravidla nezmění. „Červené zůstává nadále Španělsko a Rumunsko. Při návratu z těchto zemí je nutné podstoupit na území České republiky do 72 hodin test na covid-19,“ uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví.

