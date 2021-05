ONLINE: ‚Čísla se nám daří tlačit dolů.‘ Rozvolňování je od pondělí podle Arenbergera oprávněné

„Epidemie zpomaluje v krajích, kde byly otevřené školy ve volnějším režimu a kde klesá sedmidenní incidence dokonce pod 50 na 100 000 obyvatel. Sedmidenní incidence klesá i v Praze i v Libereckém kraji,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 byl ve čtvrtek podruhé za sebou pod dvěma tisíci.

Celoplošná incidence je 117,6 na 100 tisíc obyvatel. Podle ministra se může incidence přiblížit stovce v pondělí nebo úterý.

„Rozjela se registrace nové skupiny - všichni nad 50 se mohou nyní přihlásit na očkování,“ řekl Arenberger. Do systému se ze skupiny nad 50 přihlásilo 155 tisíc lidí. Celkově čeká na termín 131 tisíc osob. Arenberger také potvrdil, že příští týden se otevře registrace pro lidi nad 45 let. Očkování proti koronaviru dostalo 81 753 lidí, což je zatím nejvyšší počet za den od začátku očkování na konci loňského roku.

V květnu má podle ministra přijít téměř tři miliony vakcín, z toho přes 2,3 miliony dávek od firmy Pfizer/BioNTech, 350 tisíc od Moderny a zhruba sto tisíc dávek od AstraZeneky a stejné množství vakcíny Jansen. Ministr upozornil, že není možné kombinovat různé vakcíny.

„Otevíráme další prioritní skupiny, přihlásilo se nám přes 10 tisíc vysokoškolských učitelů. Jeden kód byl zneužit, tak jsme ho vyměnili. Není dobré reagovat na různé inzeráty s prodejem kódů. V očkovacím centru se stejně musíte prokázat s tím, že do ní patříte. Je tam tedy dvojitá kontrola,“ doplnil Arenberger.

Ministerstvo plánuje změnu finančního spolupodílení na testech. „Jednáme o tom, nějaký způsob testu zdarma ale bude existovat pro každého dál. Otázka bude, jestli to bude jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Ale jednou za tři dny to nejspíš už nebude,“ uvedl ministr.

Kultura se podle Arenbergera dříve než 17. května neotevře. „Shodli jsme se, že pořadí kroků je jasně dané a jsou dané i podmínky. Co všechno bude poté, to teprve bude rozhodovat vláda.“

Ministr Arenberger zopakoval, co se od pondělí 10. května rozvolní. „Podařilo se nám od 10. května otevírat rotačně základní školy v obou stupních, včetně víceletých gymnáziích. Na VŠ probíhá praktická výuka ve všech ročnících. Obchody a služby se budou v pondělí otevírat v celém rozsahu. Na svatbu a na pohřeb můžete ven pozvat až 30 osob. Farmářské trhy mohou nabízet kompletní sortiment, jsou třeba odstupy mezi stánky.“ Otevírají se také památky a muzea.

„Musíme vždy vycházet podle epidemické situace. Pokud by se vydal jeden rigidní seznam, nereflektovalo by to rizika. Budeme je muset aktualizovat podobně jako v minulém roce,“ komentoval Arenberger úpravu cestovatelského semaforu v létě.

