ŽIVĚ: Dostáváme se opět do složité situace, řekl o epidemii Blatný. Reprodukční číslo je až 1,2

Epidemická situace se zhoršuje. Narůstá počet nově nakažených a zvyšuje se i reprodukční číslo. Na pravidelné tiskové konferenci to řekli ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj narůstá i počet nakažených seniorů a lidí v rizikových skupinách, kteří mohou mít těžší průběh. Praha 9:54 11. 12. 2020 (Aktualizováno: 10:19 11. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dostáváme se opět do složité situace. Připomínám, že nás nejvíce může ochránit nošení roušek a sociální distanc,“ řekl Blatný. „Evropou obchází strašidlo koronaviru a ještě nějakou chvíli tu s námi bude.“

Jeho slova potvrdil i profesor Dušek: „Stávající týden je postaven v počtech nad týden předchozí, registrujeme vyšší počty nově diagnostikovaných pacientů.“

Reprodukční číslo, které určuje, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivní, se podle Duška zvýšilo na 1,1 až 1,2. Dobře se nevyvíjí ani denní podíl pozitivních záchytů k počtu provedených testů. „Sedmidenní průměr byl k 6. 12. na hodnotě 21,9 procenta. Ta hodnota je relativně vysoká,“ popsal.

Problémem je i to, že se opět zvyšuje i počet „nakažených seniorů a lidí rizikových, kteří mohou mít těžší průběh“, varoval Dušek. Podobá situace je podle něj po celé Evropě.

„Dochází k nárůstu rizika. Pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v bodové škále pod 60 ze 100 bodů. Většina krajů ale mezitýdenně výrazně narostla. Celorepublikové skóre zůstává na 64 bodech,“ dodal. Důvodem je podle něj nárůst mobility a zvýšení sociálních kontaktů. V datech ale podle něj není promítnuto rozvolnění po 3. 12. Dopady můžeme podle něj očekávat po sedmi dnech.

Všechny tyto údaje jsou problematické i z hlediska nemocniční péče. Podle Duška můžeme počítat, že počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích poroste. S tím poroste i poet nakažených zdravotníků. „Vývoj v následujících dnech bude podstatný. Vývoj hospitalizací je o sedm až deset dnů opožděn za vývojem populačním,“ upozornil.

Podle Duška je možné zůstat do konce roku na současných hodnotách. „Je to ale optimističtější scénář. Pokud by narostlo reprodukční číslo, tak budeme pozorovat eskalaci šíření, která by vedla k vzedmutí populační nálože. V průběhu prosince k osmi až deseti tisícům nakažených,“ doplnil.

Řešením podle něj je dodržovat základní opatření. „Do příchodu vakcíny rozhodují lidé a jejich chování. Aby nepředávali nákazu, dodržovali opatření, snížili riziko kontaktů a nechali se testovat,“ řekl na závěr Dušek.

Blatný varoval, že lidé se mohou také nakazit nepřímo. A to buď ze vzduchu, nebo z kontaminovaných předmětů. Doporučil mimo jiné časté větrání nebo omezení sociálních kontaktů.

PES

Index protiepidemického systému PES se dál drží na 64 bodech. Šestý den je tak nad hranicí čtvrtého stupně pohotovosti.

Ve středu poslanci schválili prodloužení nouzového stavu do 23. prosince včetně. „Zároveň jsme do tohoto data prodloužili všechna vydaná opatření,“ popsal ve středu Blatný rozhodnutí vlády. Ministr zdravotnictví také upozornil, že další prodloužení nouzového stavu bude zřejmě nezbytné. „Nárůst pandemie je zatím pozvolný, ale jak vím, vir nás může nepříjemně překvapit,“ uvedl.

Nárůst nových případů zatím nezpůsobuje zhoršení situace v nemocnicích. Podle ředitele zdravotních statistiků Ladislava Duška se však dá do týdne očekávat nárůst i tam.

V úterý Dušek řekl, že data za další tři dny ukážou, jak moc se situace zhoršila. „O víkendu jsme schopni udělat predikci zodpovědně, protože tam už uvidíme to rozvolnění z minulého týdne,“ vysvětlil.

87213