ONLINE: Žáci prvního stupně se mají podle plánu vrátit do škol 12. dubna. Možná ne ve všech okresech

Žáci prvního stupně a předškoláci by se měli do škol vrátit 12. dubna, řekl ve čtvrtek ministr školství za ANO Robert Plaga. Rozhodovat bude vláda v úterý. Návrat se ale možná nebude týkat všech okresů. Záležet bude na epidemické situaci. Ministerstvo zdravotnictví pak plánuje zahájit registraci k očkování proti covidu-19 pro lidi starší 65 let v polovině dubna. Původně měla začít už po Velikonocích, informoval ministr za ANO Jan Blatný.

Třídy prvního stupně základních škol se budou střídat v týdenních intervalech. Ve školách budou povinné roušky. A školáci budou dvakrát týdně testováni antigenními testy, oznámil šéf resortu školství Plaga.

„U nejmenších dětí budeme umožňovat přítomnost zákonného zástupce během testu,“ dodal.

„Všechny testy jsou neinvazivní, nebolestivé, bez nepříjemných vjemů pro děti - bylo to vyzkoušeno v Rakousku,“ ujistil za ministerstvo zdravotnictví Jan Blatný.

Některé školy se podle něj rozhodly na vlastní náklady testovat PCR testy. Výsledky z těchto testů chce resort sledovat.

Podle Plagy se musí zachovat větrání ve třídách a zjišťování zdravotního stavu žáků. Ve středu po Velikonocích bude oznámeno, jestli se školy otevřou ve všech okresech.

Blatný doplnil, kterých by se to netýkalo: „Jsou to ty okresy, ve kterých se situace nebude lepšit - jde například o reprodukční číslo, tam kde bude nad jedna, bude potřeba ještě počkat zhruba týden.“

Děti ve školkách bez roušek

Vrátit by se od 12. dubna měli také předškoláci, budou maximálně v 15členných skupinách. Děti ve školkách nebudou muset nosit roušky.

Ministerstvo školství také plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů.

Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti posledních ročníků vysokých škol podle ministra zřejmě vrátit 19. dubna. Rozhodne se o tom týden předem s ohledem na vývoj epidemie.

Návrat dětí do škol je podle obou ministrů prioritou. Podle Blatného ani Plagy to ale neznamená začátek rozvolňování dalších opatření v boji proti koronaviru.

Očkování v Česku

Plán registrace k očkování pro lidi starší 65 let se podle ministra zdravotnictví zpozdil, protože vláda umožnila očkování chronicky nemocným. Dodal ale, že tyto skupiny se částečně překrývají.

Unikátní kódy k registraci budou ve čtvrtek nově zaslány i ambulantním lékařům pro děti. Některé vakcíny umožňují podle Blatného očkovaní dětí mladších 16 let. Podle ministra jde například o děti s cukrovkou.

Od 7. dubna se pak spustí registrace k očkování proti covidu pro pracovníky v sociálních službách. Dostanou kódy od sociálních odborů krajských úřadů.

Zatím se očkují senioři nad 70 let, zdravotníci, klienti a zaměstnanci lůžkových sociálních zařízení, učitelé, vybraní zaměstnanci kritické infrastruktury a někteří chroničtí pacienti.

Začátkem tohoto týdne vládní rada pro zdravotní rizika podpořila posun druhé dávky vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna na 42 dní od první dávky, dosud to bylo 21 a 28 dní. U vakcíny AstraZeneca zůstává 90 dní.

Posunutí druhé dávky očkování umožní podle Blatného dřívější očkování první dávkou až 900 tisíc lidí. „Už dva týdny po podání první dávky se ochrana očkovaného blíží osmdesáti procentům,“ podotkl ministr.

Blatný také apeloval na dodržování opatření o Velikonocích: „Žádám, abyste o Velikonocích nezapomínali dodržovat veškerá opatření. Nejde o to, jestli někam jdeme, ale jestli máme roušku nebo respirátor.“ Bude to mít podle něj vliv na návrat dětí do škol.

