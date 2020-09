ŽIVĚ: Naše parametry jsou teď jedny z nejhorších na světě, zdůvodnil Prymula nouzový stav

Nouzový stav chce ministr zdravotnictví Roman Prymula od pondělí. Potřebný je podle něj kvůli dalším plošným opatřením, která ho mají doprovodit. Nová opatření by se měla týkat školství, volnočasových aktivit a shromažďování, naopak ekonomiky se zásadně dotknout nemají.

Prymula plánuje omezit vnitřní aktivity maximálně na deset lidí, venkovní na 20 lidí. Zdůraznil, že zrušeny budou například velké hudební koncerty.

Bude ale řada výjimek. Hrát budou moci například divadla. Nezastaví se ani sportovní ligy, utkání ale mají být od příštího týdne zcela bez diváků.

Například restauracím mohou nová opatření mírně omezit počet hostů. Dopadnout mají také na obchodní centra, kde bude omezeno shromažďování. Od příštího týdne se také zřejmě zavřou na 14 dní střední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy.

Cílem je snížení současného reprodukčního čísla 1,2 o 30 až 40 procent, tedy až na 0,8 až 0,9. Pokud je číslo, které označuje, kolik dalších lidí nakazí jeden pacient s koronavirem, nižší než jedna, nových případů bude ubývat.

Bez potřebných opatření by mohla být podle něj koncem října ohrožena kapacita nemocnic. Problémem je i to, že aktuálně je nakažených téměř 1700 zdravotníků, z toho asi 400 lékařů a 700 sester.

Prymula chce nejprve svůj záměr obhájit před poslanci ve sněmovně. Odpoledne totiž bude o vyhlášení nouzového stavu rozhodovat vláda ANO a ČSSD, k jednání zasedne hodinu po poledni.

Kabinet může vyhlásit nouzový stav nejvýše na 30 dnů, podle Prymuly by tato doba měla umožnit zvládnutí druhé vlny onemocnění. Sněmovna jej může zrušit. Dolní komora pak rozhoduje i o případném prodloužení stavu nouze, jak se několikrát stalo při jarní vlně epidemie.

Pokud by vláda nouzový stav opět vyhlásila, bylo by to letos již podruhé. Nejdelší nouzový stav v historii Česka platil letos na jaře od 12. března do 17. května, celkem šlo o 66 dní. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.