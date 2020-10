ONLINE: Vláda chce prodloužit nouzový stav do 3. prosince. Školáci se v pondělí do lavic nevrátí

Vláda premiéra Andreje Babiše z ANO požádá o prodloužení nouzového stavu, a to do 3. prosince. Rozhodovat o něm bude sněmovna, a to podle Babiše v pátek. Předseda vlády o tom informoval na úterní tiskové konferenci, kterou sledujeme živě. Ministr zdravotnictví Roman Prymula za ANO dodal, že žáci prvního stupně základních škol se v pondělí k prezenční výuce nevrátí. Sledujeme online Praha 13:13 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Důvodem je nutnost prodloužit přijatá krizová opatření, bez kterých nemůžeme stávající pandemii zvládnout. Sněmovna projedná naší žádost v pátek od 9.00,“ oznámil v úterý odpoledne premiér Andrej Babiš.

Letošní druhý nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 3. listopadu. Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května. Nyní by se měl podle představ vlády protáhnout nejméně na dva měsíce.

Vláda také v úterý schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách.

Testy nakoupí Všeobecná zdravotní pojišťovna, informovala na twitteru ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová z ČSSD.

„Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem. Ochrana těch nejzranitelnějších musí být maximální,“ dodala.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula již v pondělí po jednání vlády řekl, že plošné testování začne příští týden.

Ani žáci prvního stupně základních škol se v pondělí k prezenční výuce nevrátí, řekl ministr zdravotnictví. Původně slíbil, že do lavic znovu usednou bezpodmínečně 2. listopadu.

„Deklarovali jsme, že se 2. listopadu vrátí děti do škol. V tuto chvíli jsou čísla taková, že se k tomu nemůžeme vyjádřit kladně,“ uvedl Prymula.

Scénář návratu žáků a studentů do škol na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie představí vláda v pátek.

