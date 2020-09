ONLINE: Omezení hromadných akcí, zavírací doba barů a hospod ve 22.00. ‚Jen na nutnou dobu,‘ slíbil Prymula

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se svým týmem připravil dva soubory opatření proti šíření nemoci covid-19. První se týká omezení shromažďování a druhá provozoven jako jsou kadeřnictví. Jak ale řekl ve středu na tiskové konferenci, opatření jsou časově omezená na dobu 14 dnů. Sledujeme online Praha 13:03 23. 9. 2020 (Aktualizováno: 13:39 23. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsou připraveny dva soubory opatření, které mohou vypadat rozsáhle, ale nejsou omezující, že by zamezovaly určité aktivity. Ale přinášejí opatření, třeba jakým způsobem provádět dezinfekci nebo v jakých provozovnách provádět aktivity,“ uvedl Prymula.

VIDEO: Tisícové nárůsty případů nejsou optimistické. Nejhorší scénář se ale nenaplňuje, řekl Hamáček Číst článek

„První opatření se týkají shromažďování. Abychom omezili hromadné akce, které jsou problémem a kde dochází k přenosu nákazy,“ řekl Prymula a dodal, že sportovní aktivity i kulturní aktivity se budou moc konat.

Počet diváků na venkovních sportovních akcích se omezí na 2000, na vnitřních na 1000. Problémem jsou i kontakty lidí po zápasech, řekl Prymula. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl Prymula. Dál platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než 10 lidí.

„Druhý balík se týká provozoven jako kadeřnictví. Nejsou to opatření, která by je zavírala,“ dodal s tím, že opatření se týkají dezinfekce a dodržování distance.

Článek pokračuje pod online reportáží.

79436

Prymula chce také omezit otvírací doby restaurací, hospod či barů, které by měly nově zavírat ve 22.00. „Chceme to přijmout na nejnutnější dobu. Je tam limit 14 dnů,“ upřesnil ministr zdravotnictví Roman Prymula za ANO.

Důvodem pro zavádění dalších opatření je podle epidemiologa a ministra zdravotnictví Prymuly špatná epidemiologická situace. „Naše data nejsou uspokojivá. Můžeme se porovnávat se zeměmi, kde je vývoj poměrně alarmující,“ popsal bývalý náměstek.

Prymula si pochvaloval navýšení testování, kdy se Česká republika dostala nad 22 tisíc testů denně. „Máme ale limitaci s odběrovými místy. Máme kapacitu blížící se 30 tisícům,“ upřesnil ministr. Diskutuje se podle něj o tom, jestli zapojit i screeningové testy.

Čeští vědci mají prototyp očkovací látky proti covidu. O dalším postupu rozhodne ministerstvo Číst článek

Nejhorší situace je v hlavním městě. „Praha je nejrizikovější oblastí v České republice. Nasává občany z jiných regionů, kteří se pak vracejí zpět. Týká se to například středočeského regionu,“ dodal ministr zdravotnictví Roman Prymula za ANO. Bude kvůli tomu ve čtvrtek mluvit s primátorem hlavního města Zdeňkem Hřibem (Piráti).

Situace v hlavním městě se podle šéfa resortu už podepsala na kapacitách lůžek v nemocnicích. „Kapacita v Praze, která je připravena pro případy, které potřebují ventilaci, je z větší části využita. Pracujeme na tom, aby se kapacita dále zvýšila,“ řekl Prymula. V nemocnicích je proto třeba zapojit i kapacity, které nejsou teď věnovány covidovým pacientům.

Plošné testování pracovníků v domovech pro seniory není podle Prymuly na místě. „V Praze je riziko takové, že senior, který má handicap, jede v městské hromadné dopravě, tak se může nakazit,“ varoval Prymula. Vyzval seniory, aby nechodili v Praze na riziková místa, kde je hodně lidí.

Postižená je ale podle něj celá republika, takže by neměl nastat problém, kdyby o nadcházejícím prodlouženém víkendu lidé z Prahy vyjeli. „Mají chaty a chalupy, kde budou sami se sebou. Nemělo by docházet k dramatickému kontaktu s dalším obyvatelstvem,“ řekl Prymula k doporučení, že ředitelé škol by měli v pátek vyhlásit den volna.

Prymula se také vyjádřil k české vakcíně proti koronaviru: „Výsledky klinické fáze jedna dorazily na ministerstvo zdravotnictví. Analýzu zadám odborníkům ve vakcinologické společnosti. A rozhodneme, zda mohou podstoupit do fáze dvě, což by už vyžadovalo dotaci.“

Celkem se od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy onemocnění covid-19, nakazilo 53 158 lidí. Zhruba polovina lidí se už vyléčila, zemřelých je 531.

Nejvýrazněji se nákaza nyní šíří v Praze. V hlavním městě hygienici za posledních sedm dní potvrdili téměř 218 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel