ONLINE: Osmý den přibylo v Česku méně než 100 nakažených koronavirem. Nikdo nezemřel

Denní přírůstek lidí s koronavirem v Česku se osmý den drží pod stovkou, ve středu jich přibylo 75. Je to ale o něco víc než předchozí dny, kdy laboratoře zjistily méně než šest desítek případů. Celkem se v Česku od začátku března nakazilo 7579 lidí. Vyléčených je nyní 3108 lidí. S nemocí covid-19 dosud zemřelo 227 lidí. Během středy ale podle dosavadních informací nezemřel nikdo. Sledujeme online Praha 7:02 30. dubna 2020

Nejnovější údaje o počtu nakažených, uzdravených i obětech zveřejní ministerstvo na webu kolem 8.30, stejně jako kolik bylo provedeno testů za uplynulý den.

Aktuálně je v zemi 4244 nemocných, z toho zhruba 360 se léčilo v nemocnicích a asi sedm desítek pacientů bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči.

Od minulé středy přibývá méně než sto nových případů denně. Za pondělí vzrostl počet nakažených o 41, což bylo nejméně od 13. března. V úterý činil denní přírůstek 59 a ve středu znovu vzrostl na 75. V březnu či začátkem dubna denně přibývaly většinou dvě až tři stovky nakažených.

Dosud nejvíce nemocných mělo Česko za jeden den 27. března, kdy přibylo 373 nakažených. Nejvyšší denní přírůstek za tento měsíc má 3. duben s 332 případy.

Mezi kraji je nemoc nejvíce rozšířená v Praze, absolutně i v přepočtu na počet obyvatel. V hlavním městě se od vypuknutí epidemie nakazilo 1711 lidí, což znamená bezmála 126 na 100 tisíc obyvatel.

V přepočtu na obyvatele následuje Karlovarský kraj s 358 případy, což vychází na 121 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na 100 tisíc obyvatel připadá necelých 27 případů.

V hlavním městě s covidem-19 i nejvíc lidí zemřelo, lékaři zde zaznamenali 82 úmrtí. Následuje Moravskoslezský kraj s 28 a Karlovarský s 22 zemřelými.

Jediný člověk s covidem-19 dosud zemřel ve Zlínském kraji. Naprostá většina obětí jsou senioři, kteří ještě před nakažením často trpěli i vícero vážnými nemocemi.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ve středu řekl, že epidemiologická situace v souvislosti s nemocí covid-19 se v České republice lepší. Za den přibývají jen desítky případů, testů je přitom stejně nebo o něco více. Podle něj se covid-19 v populaci nikde nekontrolovaně nešíří, je ale třeba dát pozor na některá lokální ohniska.

Ve čtvrtek zdravotničtí statistici znovu zhodnotí vývoj onemocnění covid-19 v Česku a zveřejní nový výhled do dalších týdnů. Sejde se také vláda, která by měla prodloužit stav nouze do 17. května a projednat další opatření k epidemii nového typu koronaviru.