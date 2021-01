ONLINE: Babiš nechce rozvolňovat opatření. Povinné by mohly být chirurgické roušky a respirátory

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nechce rozvolňovat epidemická opatření. Po souhlasu sněmovny s prodloužením nouzového stavu hodlá ponechat stávající pravidla. Babiš ve středu řekl, že rozvolnění nenapovídají čísla nově nakažených a hospitalizovaných. Premiér také zvažuje možnost, zda po vzoru Německa a Rakouska nezavést v hromadné dopravě a obchodech povinnost nosit chirurgické roušky a respirátory. Praha 12:47 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš jednal ve středu s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem o možném otevření lyžařských středisek. Na rozdíl od něj si nemyslí, že by to bylo možné. Věc podle premiéra musí posoudit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Komunisté ve sněmovně pravděpodobně vládní žádost o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 21. února podpoří. Filip po středečním jednání s Babišem novinářům řekl, že by měl nouzový stav platit, dokud je nutná pomoc vojáků v nemocnicích či sociálních ústavech. Sněmovna bude o nouzovém stavu jednat ve čtvrtek.

Respirátory v obchodech a MHD?

V souvislosti se šířením takzvané britské mutace koronaviru zavádějí Německo a Rakousko povinnost nošení respirátorů či chirurgických roušek ve veřejné dopravě a obchodech. Česko jich má podle Babiše v zásobě a u výrobců dost, otázkou je jejich cena a hrozba, že s vyšší poptávkou jejich cena poroste. Omezení ceny ze strany státu by podle něj mohlo znamenat, že výrobci je raději vyvezou.

Rážová: Lidé by měli nahradit roušku respirátorem FFP2 tam, kde se setkává více lidí Číst článek

Hlavní hygienička Jarmila Rážová ráno kvůli britské mutaci koronaviru apelovala na nahrazení roušek respirátorem FFP2 v místech, kde se setkáváme s větším počtem neznámých lidí – zdravotnická zařízení a sociální služby a veřejná doprava. Zatím jde podle ní o doporučení, nikoli povinnost.

Babiš také uvedl, že Česko by se mělo při trasování případů covidu-19 soustředit přednostně na britskou mutaci. „Je to důležité a chceme to dělat přednostně. Pokud se tento vir šíří rychleji, tak je to důležité,“ uvedl. Země podle něj bude ale nadále trasovat všechny případy nákazy novým koronavirem.

Takzvanou britskou mutaci nového typu koronaviru zaznamenali koncem roku na jihu Anglie. Nakažlivější varianta nákazy se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko.

Státní zdravotní ústav v úterý uvedl, že v Česku se britská mutace koronaviru potvrdila na vzorcích, které pocházely z Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Blatný po pondělním jednání vlády řekl, že mutace není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. To, co při epidemii nastane za deset dnů, může v případě britské mutace nastat už za šest, doplnil. Kvůli rychlejšímu šíření patrně mutace mezi variantami viru převládne.

89939