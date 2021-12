ONLINE: Třetí dávku dostanou lidé starší 18 let dříve. Vláda chce dvakrát týdně testování ve firmách

Od 4. ledna se budou moci po pěti měsících od druhé dávky očkování proti covidu-19 nechat přeočkovat všichni starší 18 let. Dosud to byli jen lidé nad 30 let. Informoval o tom po středečním jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Vláda také podle něj chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Ideální má být varianta testování vždy po třech dnech.

