Další žáci se do základních škol vrátí 30. listopadu. Do lavic usedne celý první stupeň, druhý se bude střídat

Další žáci základních škol se vrátí do tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Poslední ročníky středních škol pak obnoví výuku ve středu 25. listopadu. Novinářům to řekli ministři školství a zdravotnictví Robert Plaga (ANO) a Jan Blatný (za ANO). Podmínkou je schválení přesunu Česka z pátého do čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

Sledujeme online Praha 14:00 19. 11. 2020 (Aktualizováno: 14:22 19. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít