ŽIVĚ: V Česku se od čtvrtka uzavře maloobchod. ‚Omluvám se, že to znepříjemní život,‘ řekl Babiš

Vláda ve středu brzo ráno jednala na mimořádném zasedání. Rozhodovala, zda kvůli špatné epidemické situaci znovu zpřísní opatření proti šíření koronaviru. Během úterý přibylo v Česku 11 984 potvrzených případů. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Sledujte tiskovou konferenci po schůzce kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Sledujeme online Praha 12:29 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

81136

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý naznačil, že bude nutné brzy přijmout další restrikce, protože i za současných omezení je kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho.

V Česku dál rekordně přibývá nakažených, hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu i obětí. Největší nápor čeká zdravotnictví kolem 11. listopadu, zbývá málo času, uvedl Prymula.

Prymula před poslanci hovořil o zpřísnění opatření. Kontaktů mezi lidmi je podle něj stále příliš Číst článek

Vláda jednala formou videokonference znovu už po dvou dnech. V pondělí rozhodla, že roušky budou od středy povinné i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. Povinné jsou nyní také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

Po pondělním zasedání kabinetu Prymula řekl, že se tento týden nebude na vládě diskutovat o případném celkovém uzavření života v Česku, takzvaném lockdownu. „Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden,“ uvedl v pondělí.

V Česku jsou od minulé středy zavřené všechny školy s výjimkou mateřských, restaurace mohou jen vydávat jídlo s sebou, až na výjimky se nekonají žádné sportovní a kulturní akce, povolené je shromažďování maximálně šesti osob. Je také zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech. Prymula ale míní, že sociálních kontaktů je přesto moc a platná omezení lidé často nedodržují.