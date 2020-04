ONLINE: Poslanci rozhodují o nouzovém stavu. Vláda žádá prodloužení do 25. května, podporu jistou nemá

Poslanecká sněmovna opět jedná o prodloužení nouzového stavu. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby pokračoval do 25. května. Opoziční strany ale většinou chtějí podrobné argumenty, k čemu by mělo další prodloužení sloužit. Pokud vláda své kroky vysvětlí, je část opozice ochotna prodloužení podpořit, nicméně na kratší dobu. Komunisté, kteří vládu často podrží, se zatím nerozhodli. Za současné situace by nouzový stav skončil ve čtvrtek 30. dubna. Praha 10:00 28. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak se sněmovna k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu do 25. května postaví, není jasné. Kabinet podporu jistou nemá. „My zatím nemáme tu podporu… Jdeme do sněmovny s tím, že jsme vyhověli soudu,“ řekl před dvěma dny pro Českou televizi premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Jednou z možností tak je, že poslanci schválí prodloužení nouzového stavu na kratší dobu jako před třemi týdny.

Žádost poslala vláda poslancům po verdiktu pražského městského soudu, který zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet následně učinil.

Poslední vlna uvolňování opatření u obchodu a služeb má nastat právě 25. května. Po tomto datu by už měla podle vlády stačit opatření ministerstva zdravotnictví přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Kabinet ve své žádosti poslancům varuje, že pokud by restrikce skončily hned a nikoli postupně, hrozilo by podle něj závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace.

Vyjádření sněmovních stran najdete pod online reportáží.

Zástupci hnutí ANO i ČSSD ve středu dopoledne avizovali, že prodoužení nouzového stavu do 25. května podpoří. Předseda KSČM Vojtěch Filip v pondělí uvedl, že komunisté se rozhodnou až poté, co jim členové kabinetu ve sněmovně vysvětlí důvody. Již dříve avizovali, že jsou připraveni vládu podpořit, ale tvrdí, že by tato forma omezení měla skončit v polovině května.

Někteří předsedové opozičních stran se vyjádřili podobně. „Budeme se rozhodovat, jestli prodloužení nouzového stavu podpoříme. Nechceme ho ale prodlužovat do 25. května, jak si vláda přeje. Nedomníváme se, že je to na tak dlouhou dobu nutné,“ uvedla v úterý dopoledne předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že vláda zatím dostatečně nezdůvodnila, proč ještě nouzový stav potřebuje.

„Budeme čekat, jak na plénu pan premiér, ministr vnitra a ministr zdravotnictví, to prodloužení do 25. května zdůvodní,“ uvedl předseda lidovců Marian Jurečka. „Jsme připraveni uvažovat o podpoře přechodného období v řádu sedmi až deseti dnů.“

Jak KDU-ČSL, tak i lidovci také chtějí vyvolat ve sněmovně debatu o nákupu ochranných pomůcek a rozvolňování opatření.

ODS je pro prodloužení o týden. „Poslanecký klub ODS nevyhoví vládě a nepodpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Odmítáme podporovat zmatek a nepořádnou práci, kterou vláda odvádí. Nedáme vládě takovýto bianko šek. Jsme připravení prodloužit nouzový stav o týden,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

SPD chce také navrhnou prodloužení nouzového stavu o sedm dní. „Není potřeba prodlužovat o téměř měsíc do 25. května, jak navrhuje vláda. Příští týden od úterý do pátku zasedá Poslanecká sněmovna, takže na základě aktuálních informací lze nouzový stav během pár desítek minut upravit nebo prodloužit,“ řekl předseda hnutí Svoboda a přímé demokracie Tomio Okamura.

Hnutí STAN by podpořilo prodloužení nouzového stavu do neděle 10. května. „Pokud by nouzový stav skončil, tak by některá opatření mohla mít jen doporučující charakter, nebyla by závazná. Znamenalo by to zmatky. Jsme připraveni hlasovat o prodloužení nouzového stavu do 10. května, kdy bude zasedat Poslanecká sněmovna,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Piráti pak zopakovali čtyři podmínky pro podporu prodloužení nouzového stavu.

„Vláda musí složit účty, musí být zveřejněn epidemiologický model, na základě kterého jsou navrhována opatření do budoucna. Vláda se musí zavázat, že bude odůvodňovat přijatá rozhodnutí. A vláda musí představit schéma pro částečné kompenzace všem lidem, kteří byli postiženi koronakrizí. Pokud vláda aspoň částečně vyjde vstříc našim podmínkám, tak jsme ochotni jednat o tom, že by se nouzový stav prodloužil o kratší, přechodnou dobu,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Poslanci se ve středu sejdou z preventivních důvodů opět zhruba v polovičním počtu. Pro veřejnost jsou sněmovní budovy nadále uzavřeny.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen.