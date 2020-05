ONLINE: Pondělí bylo třetím dnem bez oběti na covid v Česku. Lidé mohou odložit 25. května venku roušky

V českých nemocnicích během pondělí s nemocí covid-19 nikdo nezemřel. Podle dostupných informací jde o třetí den, kdy v Česku nebyla žádná oběť s koronavirem. Dosud se tak stalo 23. března a 15. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví po pondělní půlnoci. První úmrtí s covidem je z 22. března. Lidé pak budou moci od 25. května chodit venku bez roušky, schválila ve čtvrtek vláda. Budou ale muset udržovat dvoumetrové rozestupy. Sledujeme online Praha 7:49 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pondělí se po dvouměsíční přestávce otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra i třeba kadeřnictví. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Denní přírůstek případů koronaviru se posledních 11 dnů drží pod osmi desítkami. Počet nově odhalených případů se odvíjí od množství provedených testů. O pondělním počtu testů bude ministerstvo informovat ráno kolem 9.00.

V Česku dosud s koronavirem zemřelo 282 lidí. Laboratoře v pondělí potvrdily 53 nových případů nákazy, celkem jich je 8176. Vyléčilo se 4711 nakažených.

Povinnost nosit roušky zůstane po 25. květnu pro vnitřní prostory, prostředky veřejné dopravy, taxislužby a dále pro vnější prostory v případě, že se alespoň dvě osoby nacházejí ve vzdálenosti bližší než dvou metrů. Nebude se to týkat členů domácnosti.

Od úterý 12. května ministerstvo přidalo do opatření nosit roušku výjimku pro účastníky přijímacích řízení a členů zkušebních institucí na školách, a také u účastníků státních zkoušek na vysokých školách při dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti.

Výjimku ministerstvo přidalo také pro pacienty a zdravotnické pracovníky, kteří nebudou muset mít roušku po dobu nezbytně nutnou při poskytování péče. Týká se to například logopedů.

Nejvíce nakažených laboratoře zaznamenaly dosud v Praze, a to 1847. Více než 1000 případů hlásí ještě Moravskoslezský kraj. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je nejvíce nakažených v Karlovarském kraji (145,62), následuje Praha a Olomoucký kraj. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy, kde na 100 tisíc obyvatel připadá zhruba 28 nakažených.

Počet úmrtí s covidem-19 se už téměř měsíc pohybuje denně v jednotkách lidí. Nejvíce úmrtí připadá ve statistikách na 8. duben, kdy v nemocnicích s covidem zemřelo 14 lidí. O posledním prodlouženém víkendu zemřelo s covidem deset lidí - čtyři v pátek, v sobotu tři a v neděli také tři.

Nejvíce obětí připadá na hlavní město, kde od března zemřelo s covidem 93 lidí, následuje Moravskoslezský kraj se 44 mrtvými. Jedinou oběť eviduje Zlínský kraj. Většina obětí připadá na seniory, lidí starších než 65 let zemřelo s koronavirem 251. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.

Lidí, kteří jsou kvůli covidu v nemocnici, postupně ubývá. V pondělí ráno bylo hospitalizováno 233 lidí, z toho 42 bylo ve vážném stavu. O pondělním počtu lidí v nemocnicích bude ministerstvo informovat ráno.

První tři případy koronaviru v Česku byly odhaleny 1. března. Díky zlepšování situace v posledních týdnech vláda postupně ruší restriktivní omezení, které zavedla v březnu.

V pondělí se po dvouměsíční přestávce otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra i třeba kadeřnictví. Další vlna uvolňování by měla následovat za dva týdny. Od 25. května budou lidé moci chodit venku za určitých podmínek bez roušky.