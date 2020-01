Formuláře, cedule a kontroly. Jaká jsou opatření proti koronaviru na letišti v Praze?

Letadlo ze Šanghaje přistálo v úterý ráno o čtyřicet minut dříve, než byl plánovaný přílet. Ovšem odbavení cestujících před vstupem do schengenského prostoru trvalo naopak nestandardně dlouho.

U některých to bylo až hodinu a čtvrt po příletu, než se objevili v příletové hale. Že to není běžné, potvrdili Radiožurnálu někteří z osobních řidičů, kteří čekali na své klienty.

Pražské letiště pro lety z rizikových destinací totiž vyčlenilo dvě přepážky, častěji se dezinfikují a nově jsou na nich přítomni pracovníci, kteří mají vizuálně kontrolovat zdravotní stav cestujících.

Do pozorování stavu lidí jsou zapojeni také pracovníci pasové kontroly. A na letišti jsou také rozmístěny informační cedule v několika světových jazycích.

Na toaletách a v letištních halách jsou také nádoby na dezinfekci určené k mytí rukou. Další opatření popsala žena, která přicestovala ranním letem ze Šanghaje, ale nechtěla sdělit svoje jméno. Ukázala nám například formulář, který musí cestující na palubě vyplnit.

„Musíme oznámit svůj zdravotní stav, všechno to vyplnit. Po vystoupení z letadla lidé nahlásí, jestli se necítí dobře, a pak musí opustit prostory terminálu,“ přiblížila.

Měření teploty u cestujících?

Další z cestujících uvedla, že kontrola lidí probíhá už na letišti v Šanghaji, kde všem plošně přístroje měří teplotu.

„V souvislosti s koronavirem je důležité být připraven. A Česká republika je připravena. Panika není na místě. Všechny zodpovědné složky za ochranu zdraví našich občanů jsou v pohotovosti. Cílený screening funguje. Teď je klíčové, aby se ti, kteří přicestovali a mají příznaky, obrátili na lékaře,“ uvedl v úterý na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

Již dříve řekl, že plošný screening vzhledem k inkubační době 14 dnů nemá smysl. Plošné kontroly například kamerami snímajícími teplotu, které zavedly některá letiště, by podle Vojtěcha mohly přinést řadu falešně pozitivních výsledků kvůli chřipkovým epidemiím ve světě. A podobně mluvila také hlavní hygienička České republiky Eva Gottvaldová.

Virus je podle čínských úřadů infekční také v inkubační době, která trvá jeden až čtrnáct dnů. Tím se liší od koronaviru SARS, který se začal šířit v roce 2002 a usmrtil na 800 lidí.

Pražské letiště před časem vyzvalo aerolinky ke spolupráci na informování cestujících.

Aby už palubní personál oznámil lidem, že při podezření na onemocnění koronavirem nemají opouštět letiště a okamžitě vyhledat lékaře.

Zároveň by už letušky a stevardi měli všechny cestující, kteří vykazující příznaky onemocnění, směrovat na stálou lékařskou službu pražského letiště. Pokud by bylo jasné, že se na palubě nachází člověk nakažený koronavirem, vyjelo by na místo také auto letištních hasičů.

„Máme tam prostředky pro provedení dekontaminace, a to nejen na palubě letadla a v jeho okolí, ale i zároveň pro zasahující hasiče a pro osoby, které by se z letadla evakuovaly,“ popsal pro Českou televizi technik chemické služby letištních hasičů.

Čtyři přímé linky

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně.

V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 tisíc cestujících v obou směrech. China Eastern Airlines a Hainan Airlines nedávno oznámily omezení některých spojů.

Pokud jsou ale zohledněny velké přestupní dopravní uzly mezi Evropou a Asií jako Dubaj, Dauhá, Istanbul nebo Dillí, tak variant, jak se dostat do Číny a z ní, je nepočítaně.