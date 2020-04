Během Velikonoc přibylo porušování bezpečnostních opatření, policie řeší shlukování i roušky

Lidé v první polovině prodlouženého velikonočního víkendu porušovali opatření proti šíření koronaviru častěji než v jiné dny. Policisté ráno na twitteru uvedli, že během svátků zatím denně řešili asi 600 přestupků, což je o polovinu víc než obvykle. Nejčastěji se setkávali se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé nosili roušky na krku a nezakrývali si s nimi ústa a nos. Praha 11:09 12. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie na Karlově mostě v Praze. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Politici opakovaně vyzvali obyvatele, aby letošní svátky prožili nejlépe doma a odpustili si návštěvy širší rodiny a sousedů i tradiční koledování. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu kritizoval reakci veřejnosti na uvolnění pravidel pro nošení roušek. „Mám informace, že vůle nosit roušky trochu polevuje. Možná to souvisí s optimistickými scénáři a vyjádřeními z minulého týdne,“ řekl v sobotu serveru iDNES.cz.

„První polovina prodlouženého víkendu dobře nevychází. Chválíme omezení pohybu na veřejnosti a výletů do turisticky atraktivních míst. Denně jsme ale řešili na 600 přestupků, což je o 50 procent víc než obvykle,“ uvedla dnes policie.

Lidé musí z nařízení vlády od 19. března povinně při pohybu mimo domov nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje, venku se mohou pohybovat jen při cestě do práce, pro potraviny či léky nebo z jiných nutných důvodů. Volný pohyb je možný jen v přírodě a parcích. I tady by ale lidé měli být nanejvýš ve dvou s výjimkou rodinných příslušníků, od ostatních musí dodržovat nejméně dvoumetrový odstup.

Vláda umožnila lidem od úterý 7. dubna venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních. Podle Hamáčka to ale nebylo dobrým řešením. Krizový štáb neplánuje další úlevy. Hamáček řekl, že současný stav je maximum možného a platí, že co nejvíce lidí by stále nosit roušky mělo. Situací se bude v úterý zabývat vláda, podle dřívějších informací by mohla rozhodnout například o otevření některých dalších obchodů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před velikonočním víkendem vyzval k tomu, aby lidé dodržovali pravidla a zůstali doma. Neměli by podle něj navštěvovat příbuzné, být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi či chodit na koledu. Velikonoce se podle premiéra mohou stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud lidé udrží disciplínu. Po svátcích vláda představí plán uvolňování opatření. Zákazy nebudou rušeny živelně, ale řízeně, řekl premiér.

Na Šumpersku popíjelo 18 lidí

O jeden nejvážnějších případů porušování vládních nařízení se postaralo 18 lidí v obci na Šumpersku, kteří se sešli u hřiště a popíjeli. Celkem přijali policisté v Olomouckém kraji během posledních dvou dní téměř 50 oznámení o porušování nařízení, řekl policejní mluvčí František Kořínek. Většinou šlo o případy, kdy lidé podle ohlašovatele neměli roušky či jinou ochranu dýchacích cest a shromažďovali se, případně o kombinaci obou.

„Ve čtyřech případech bude věc k dořešení oznámena příslušnému správnímu orgánu. Nejkřiklavějším případem bylo oznámené setkání a popíjení alkoholických a nealkoholických nápojů asi dvěma desítkami osob na posezení u hřiště v obci na Šumpersku. Policisté na místě zjistili celkem osmnáct osob ve věku od 13 až 66 let. Pro své jednání jsou tito lidé podezřelí z přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ uvedl Kořínek.

U dalších oznámení podle něj policisté vyslaní na místo protiprávní jednání nezjistili, nebo stačilo upozornit na povinnost dodržovat pravidla.

„V souvislosti s ročním obdobím, krásným počasím a nedávným znovuotevřením hobby marketů policisté napříč krajem provádí kontroly i těchto provozoven. Zde dosud protiprávní jednání zjištěno nebylo. Také v dopravě se řidiči většinou chovají ohleduplně a ukázněně, takže policisté dosud nezaznamenali žádné výraznější zhoršení situace,“ uvedl mluvčí.

V Česku dosud zemřelo 132 lidí s nemocí covid-19, 422 pacientů se už vyléčilo. Nakažených bylo k dnešnímu ránu 5905. Za sobotu přibylo 170 případů nákazy koronavirem, což je druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. Testovalo se 4841 vzorků, nejméně za tento týden.

