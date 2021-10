Náměstkyně ministra zdravotnictví: Zavádět povinné testování v této situaci nebudeme

V Moravskoslezském kraji bylo za poslední týden 82 pozitivních na 100 tisíc obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví dříve prohlásilo, že při takové incidenci znovu místně zavede povinné testování. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková ale Radiožurnálu řekla, že resort plošná opatření neplánuje a vše budou řešit krajské hygienické stanice lokálně. Incidence už podle ní není důležitá, hlavním faktorem je zátěž nemocnic. Praha 10:42 7. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková | Foto: Jakub Stadler / Mafra | Zdroj: Profimedia

Bude testování ve školách nebo firmách opět povinné?

Zavádět povinné testování v této situaci nebudeme. I když se zvyšují počty nakažených, zatím významná zátěž nemocnic není, tudíž neplánujeme žádná další plošná opatření. Půjde jen o lokální opatření v místě, které nařídí místní krajská hygienická stanice.

Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s náměstkyní ministra zdravotnictví Martinou Koziar Vašákovou o současné epidemické situaci a opatřeních

Hranici 75 pozitivních na 100 tisíc obyvatel překonali v Moravskoslezském kraji, blíží se jí v Jihočeském kraji. Je navíc řada okresů, kde mají incidenci vyšší – České Budějovice, Mělník, Opava. Znamená to, že to necháte na tamní hygieně?

Ano, samozřejmě, protože situace je poněkud jiná. Nemáme takzvaně imunologicky naivní populaci, řada lidí už je proočkovaných. Uvidíme skutečně, zdali se významně propíše nový počet nakažených i do nemocnic. Zatím sice čísla stoupají, nicméně nejsou kritická. Jsou ve srovnání s minulým rokem čtvrtinová až pětinová. Naštěstí. Takže zátěž nemocnic zatím není významná.

Pro nás bude jednoznačným alarmem, pokud se bude zvyšovat zátěž nemocnic, a to tak, že by dosáhla 15 až 20 procent celkové kapacity lůžek, to znamená, že by hrozilo, že bude ohrožena péče i o ostatní diagnózy. To je pro nás zásadní a v tomto smyslu i my alarmujeme lůžkový dispečink a od příštího týdne plánujeme, že by měla být dohoda o pravidelném denním hlášení lůžkových kapacit nemocnic a o změnách v nemocnicích.

Jako ministerstvo jste ale opakovaně spolu s hlavní hygieničkou mluvili o tom, že tím rozhodujícím faktorem bude právě incidence. Teď se tedy pravidla mění? Neustupujete vývoji epidemie tak jako loni, kdy jste ve stejné době před krajskými volbami také vyčkávali s opatřeními?

Určitě ne. Rozhodnutí moje ani mých kolegů žádné volby neovlivňují. Ani v okolních státech se nijak nemění opatření v závislosti na stoupajících počtech infikovaných. Tedy plošná opatření, čili to, co je nově rozhodující i v okolních státech nejen v České republice v situaci, kdy akcent je hlavně kladen na očkování, je index hospitalizací čili kolik těch infikovaných se dostane do nemocnic, kolik z nich bude ve vážném stavu.

A zde bych opět apelovala na to naočkovat neočkované a podat třetí dávku těm, kterým je nad 60. To je zcela zásadní, abychom mohli tomu rostoucímu nárůstu virové nálože v populaci vzdorovat tak, aby se nepropsala do nemocnic, aby lidé zbytečně nebyli těžce nemocní a neumírali.

Nutné je očkování

Nicméně mezitýdenní nárůst je kolem 35 procent. Co se obsazenosti v nemocnicích týče, tak tam se také blížíme k hranici, kdy by možná bylo záhodno preventivně zavést nějaká opatření. Ani to v tuto chvíli neprobíráte jako variantu?

Jak říkám, preventivní plošná opatření by v zásadě této situaci nepomohla. Navíc skutečně očekáváme, víme a vidíme, že bariéra očkování tam je. Opravdu apeluji na to, aby se lidé očkovali, aby byli imunní vůči covidu. A v nemocnicích máme 299 lidí, z toho 80 ve vážném stavu. Jak jsem již řekla, stále ještě 75 procent z infikovaných nebylo očkováno. Čili ten apel je prostě očkovat.

Ráno jednal centrální řídící tým i o dalších opatřeních. Hlavní hygienička ještě minulý týden zmiňovala možnost zavedení ochrany dýchacích cest ve všech prostorách. Teď mluvíte o tom, že žádné podobné opatření neplánujete, nebo jste pro?

Zatím není žádné takové opatření nachystáno. Pokud to paní hlavní hygienička zmiňovala, bylo to zatím jen v rámci teoretických úvah. Nicméně jak říkám, ani v okolních státech, kde incidence stoupá, k těmto opatřením nepřistupují. Zatím to vypadá, že průběh by nemusel být tak závažný.

Samozřejmě to vůbec nebagatelizuji. Ale vím z toho předchozího vývoje, že zcela zásadní je počet osob, které jsou imunní nebo mají sníženou vnímavost vůči infekci. Největší průkaznost je z našich dat z předchozího vývoje epidemie. Jak rostla proočkovanost a klesala vnímavost obyvatel, tak klesala zátěž nemocnic. To byl největší faktor, který ovlivnil epidemií.