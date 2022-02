PŘEHLEDNĚ: Česko rozvolňuje. Mění se pravidla pro karantény, izolace i hromadné akce

Česko postupně rozvolňuje opatření proti koronaviru. V pátek skončilo testování ve školách a ve firmách. Od soboty se mění pravidla pro karantény a izolace. A nové nařízení platí také na hromadných akcí. Server iROZHLAS.cz sestavil přehled, co se v posledních dnech všechno mění a co nás v nejbližší době zřejmě asi čeká. Praha 12:34 19. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemie slábne, Česko rozvolňuje (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karantény a izolace

Hygienici od soboty nebudou posílat do karantény lidi po rizikovém kontaktu s nakaženým koronavirem. Naopak déle si doma pobudou ti, kteří mají pozitivní test. Izolace byla prodloužená na sedm dní z dosavadních pěti.

Izolace u lidí bez příznaků bude podle pokynu končit automaticky po sedmi dnech, u lidí s příznaky pak dva dny po jejich skončení a zároveň musí trvat nejméně sedm dní. Lidé, kteří budou mít opakovaně pozitivní PCR test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nebudou muset.

Končí také trasování kontaktů nakažených hygienickými stanicemi.

Hromadné akce

Na hromadných akcích může být od soboty nově až 500 lidí místo stovky. U sedících se kapacity zvýšily z dosavadního tisíce na tisíc plus polovina míst do využití maximální kapacity prostoru, kde se akce koná.

Pracovní karantény

Zdravotnická zařízení, pobytové sociální služby a školská zařízení ústavní výchovy dětí, jako jsou dětské domovy, nadále nemohou využívat pracovní karanténu svých zaměstnanců.

Pracovní karanténu využívaly organizace pro lidi, kteří měli rizikový kontakt, například měli doma nakažené děti. Tito zaměstnanci se testovali každý den a po pozitivním testu zůstávali doma.

Pražská MHD

Do tramvají a autobusů pražské MHD budou moci cestující od pondělí opět nastupovat předními dveřmi a využívat první řady sedadel.

Omezení platilo od 17. ledna ve snaze ochránit řidiče před rizikem nákazy covidem-19. Zachováno zůstane automatické otevírání všech dveří, aby lidé nemuseli sahat na tlačítka.

Spoje pražské MHD nyní jezdí s delšími intervaly podle poloprázdninových jízdních řádů, což rovněž zůstane ve všedních dnech zachováno. Město nicméně posílí víkendový provoz metra, který se od soboty 26. února vrátí k běžným intervalům. Kompletní obnovení plného provozu město předpokládá 21. března

Testování ve školách a firmách

Povinnost pravidelného testování ve školách, ve firmách, živnostníkům a veřejným institucím v pátek skončila. Část společností ale chce pokračovat v testování zaměstnanců na koronavirus dál dobrovolně.

Testy zdarma?

Změna zřejmě brzy nastane také u testů zdarma. Ministerstvo zdravotnictví původně avizovalo, že preventivní PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění skončí zřejmě od začátku března. Zdarma by mohly zůstat jen ty indikované lékařem či hygienickou službou.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale chce ještě se zdravotními pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.

Upozornil ale, že vydání takového opatření je možné jen v případě, že bude schválena novela pandemického zákona. Ta nyní čeká na podpis prezidenta.

Zachování alespoň jednoho testu měsíčně zdarma podporují také někteří lékaři a vědci. Testy jsou nyní zdarma se žádankou od lékaře nebo hygieny. Až pět měsíčně navíc mají k dispozici očkovaní a děti.

Další rozvolňování

Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním jednání vlády avizoval, že většina omezujících opatření by mohla při pokračujícím zpomalování epidemie skončit od 1. března.

Ministr zdravotnictví Válek chce, aby téměř všechna protikoronavirová opatření skončila nejpozději 1. dubna. Respirátory by mohly být povinné v menší míře než dosud, sám by je zachoval minimálně ve veřejné dopravě. Přál by si, aby lidé mohli v polovině dubna prožít Velikonoce, jako byli zvyklí před pandemií.