Výběr z médií: přísnější opatření na olympiádě, možné nové štítky na potravinách a více čipů v Česku

V českém tisku se v pondělí dočtete, že na zimních olympijských hrách v Pekingu budou přísnější opatření proti covidu-19. Informuje o tom Deník N. Evropská unie zvažuje podle Deníku plošné označování výživových hodnot potravin pomocí barevných štítků. A jediný výrobce čipů v Česku chce navýšit výrobu, píší Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 8. listopadu 2021

E15

Jak postupovat při změně dodavatele energií nebo co dělat, když zákazník nesouhlasí s výší záloh, to radí pondělní vydání deníku E15. Upozorňuje, že všichni dodavatelé energií jsou administrativně přetížení, a změna dodavatele se tak protahuje. Zákazník by si podle deníku měl ohlídat, jestli byla stávajícímu dodavateli včas doručena výpověď. Zálohy je pak nutné platit stávajícímu dodavateli, dokud nebude mít zákazník potvrzené, odkdy přechází k novému dodavateli.

Deník N

Na nadcházejících zimních olympijských hrách v Pekingu budou platit přísnější opatření kvůli pandemii než na uplynulých letních hrách v Tokiu. Například neočkovaní sportovci budou muset na tři týdny do karantény, zatímco očkování účastníci budou moct po přetestování do izolované olympijské vesnice. Zatím ale není jasné, jestli budou pořadatelé uznávat i vakcíny, kterými se v Česku neočkuje - tedy zejména ruský Sputnik V a taky čínské vakcíny. Téma rozebírá Deník N.

Hospodářské noviny

Jediný výrobce čipů v Česku chce navýšit výrobu. Všímají si toho Hospodářské noviny. Čipy jsou momentálně nedostatkovým zbožím. A kvůli jejich nedostatku omezil výrobu například český automobilový průmysl. Nadnárodní výrobce polovodičů, který je v Česku vyrábí v průmyslovém areálu bývalého státního podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm, teď investuje dvě miliardy korun do dalšího rozvoje výroby.

Deník

Evropská unie zvažuje plošné zavedení systému Nutri-Score. Jde o značení výživových hodnot potravin pomocí barevných štítků. Nutri-Score má mezi výrobci a odborníky příznivce, ale zároveň skalní odpůrce. Píše o tom Deník. Systém se podle deníku nelíbí například pekařům, kteří se bojí nárůstu byrokracie. Pro zavedení značení se naopak vyslovili třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo třeba výživoví poradci.

Právo

„Předškoláci by neměli posilovat ani extrémně namáhat klouby.“ Tak zní titulek pondělního Práva. Podle Kristýny Přibylové z profesionálních dětských tělocvičen není dětská kosterní a svalová soustava připravena na fyzicky náročné výkony. Naopak vhodná je pro děti gymnastika, která pomáhá například k lepší koordinaci pohybů.