PŘEHLEDNĚ: PES ve čtvrtek klesne na stupeň 3. Podívejte se, jaké změny čekají restaurace či obchody

Vláda v neděli s platností od 3. prosince rozhodla o změně stupně rizika v protiepidemickém systému (PES) ze čtvrtého na mírnější třetí. V omezeném režimu se otevřou restaurace, galerie, památky. Školy by se ale měly otevřít až v pondělí 7. prosince. Ve službách, stejně jako v dalších provozech, bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Podívejte se na přehled změn platných od čtvrtka. Praha 12:12 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít PES přehledně. Jaká opatření budou platit v různých stupních indexu rizika | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Obchody

Všechny obchody a nákupní centra budou moci ve čtvrtek znovu otevřít. Bude platit omezení plochy na zákazníka. Zkoušené oděvy ani obuv nebudou muset být 24 hodin v izolaci. Konat se budou moci i venkovní trhy. Pro všechny obchodníky se také zruší dosavadní nedělní zákaz prodeje.

V obchodech i nákupních centrech bude muset mít zákazník pro sebe na nákup 15 metrů čtverečních provozní plochy. Povinné bude dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi. Zůstanou uzavřené dětské koutky. V nařízeních pro obchody se nakonec upustilo od plánované karantény pro zkoušené oblečení a boty.

Vánoční trhy

Konání venkovních trhů vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nedoporučuje, ale také je nezakazuje. Rozhodnutí nechává na magistrátech a obecních úřadech. Pro vánoční trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi stánky čtyři metry. Na místě nebude povolena konzumace jídla a nápojů.

ONLINE: Od čtvrtka do třetího stupně. Vláda rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření Číst článek

Mikuláš

„Speciální mikulášská vyhláška není. Ale bude vycházet z toho, jaký je počet osob, které mohou být zároveň v zastavené oblasti. Z toho vyplývá i nošení roušek. Takže Mikulášové a čerti budou muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti,“ řekl na nedělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Restaurace

Doposud mohly restaurace občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka, a to maximálně do 23.00.

Od čtvrtka se ale budou moci znovu otevřít. V provozu budou moci být od 06.00 do 22.00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na 50 procent.

V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou.

Školy

Školy do třetího stupně opatření proti covidu-19, který bude pro ČR platit od čtvrtka, přejdou nejdříve od pondělí 7. prosince, řekl Blatný.

Také řekl, že nastavit pravidla pro školy nějakou dobu trvá, proto do mírnějšího stupně opatření nepřejdou už ve čtvrtek. Třetí stupeň totiž znamená, že by byla pro žáky a studenty na druhém stupni základních škol, středních školách a vyšších odborných školách zavedena střídavá prezenční výuka po týdnech.

Blatný po jednání u Zemana: Vláda bude rozhodovat o případném rozvolnění na základě čerstvých statistik Číst článek

Služby

Všechny služby budou moci obnovit provoz ve čtvrtek. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu.

Shromažďování

Od čtvrtka se ruší omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Venku se bude moci scházet až 50 lidí místo současných šesti. Končí také zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Zůstává povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech.

Muzea a galerie

Od čtvrtka se budou moci v Česku po šesti týdnech otevřít zčásti muzea a galerie. V provozu mohou být z jedné čtvrtiny své kapacity. Velká muzea se na otevření připravovala už minulý týden, otevřít by mohla třeba Národní galerie Praha nebo Národní muzeum.

Podle systému PES by se mohly také otevřít některé památky, musí je ale navštěvovat skupiny maximálně do deseti lidí.

Národní galerie Praha v uplynulém týdnu uvedla, že při případném otevření posílí ostrahu a navýší počet kustodů, aby bylo možné lépe monitorovat pohyb návštěvníků.

Pro adla a kina stále platí zákaz diváků.

Knihovny a knihkupectví

Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jedna osoba má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.

Na stadionech stále bez diváků, amatérský sport uvnitř s rouškou. Vláda uvolnila opatření Číst článek

Sport

Skupinové fitness lekce budou fungovat v režimu 9+1, tedy maximálně v počtu deseti lidí. Profesionální sportovci nemusí mít při zápasech a trénincích roušky. Naopak amatérský sport ve vnitřních prostorech vyžaduje nasadit si roušku. „Právě hluboký výdech při fyzické aktivitě a další fyzické projevy těla jsou rizikové,“ upozornil Blatný.

Bohoslužby

Počty lidí na bohoslužbách se budou od čtvrtka řídit kapacitou kostela. Po nedělním jednání vlády to řekl ministr Blatný.

Prodloužení nouzového stavu

Vláda podle ministra zdravotnictví znovu požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Nyní platí do 12. prosince. Ministr počítá s tím, že v té době bude stále platit třetí rizikový stupeň protiepidemických opatření, do kterého země sestoupí ve čtvrtek 3. prosince. Bez nouzového stavu by podle Blatného nebyla opatření vymahatelná.