Od úterý volnočasové aktivity pro děti, za týden solária. Jak se změní opatření v dalších sedmi dnech?

V dalším týdnu čeká Česko rozvolňování ve dvou vlnách. Od úterý bude třeba jednodušší cestování pro očkované Čechy. Při příjezdu z některých zemí nebudou muset dokládat negativní test. Od 10. května se potom otevřou další služby - například opravny obuvi, autosalony, solária nebo střelnice. A od příštího týdne by se měla změnit i pravidla pro ochranu dýchacích cest při pobytu venku. Server iROZHLAS.cz přináší přehled všech nových opatření. PŘEHLEDNĚ Praha 20:10 3. května 2021

Jednodušší cestování

Naočkovaní Češi, kteří cestují ze zemí se středním a vysokým rizikem, nebudou muset od tohoto úterý při příjezdu do země dokládat negativní test na koronavirus. Ostatní stále musí absolvovat testování ve stejném režimu jako doposud.

K státům označeným oranžovou barvou se nyní v Evropě řadí Portugalsko, Finsko, Irsko nebo Island. Za státy s vysokým rizikem jsou potom považované Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Itálie nebo Dánsko.

MZV ČR

@mzvcr Vláda dnes odsouhlasila změnu pravidel pro cestování. ⚠️Úlevy se budou týkat prozatím jen českých občanů nebo v ČR žijících rezidentů, kteří mají dokončené očkování alespoň před 14 dny a vracejí se z "červených" nebo "oranžových" zemí zpět do 🇨🇿. 3 2

Volnočasové aktivity pro všechny

Ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách se mohou v krajích, kde je lepší epidemická situace, už od úterý 4. května setkávat při konzultacích vevnitř skupiny tří dětí a venku 20 dětí. Na twitteru to oznámil ministr školství za ANO Robert Plaga.

V překladu se tak děti budou moct vrátit například do skautu, do kroužků v domovech dětí a mládeže a podobně.

U ostatních volnočasových aktivit dětí podle Plagy platí stejné podmínky jako při jiných skupinových aktivitách, tedy možnost až 20 dětí venku, plocha 15 metrů čtverečních na jednoho a povinnost mít negativní test. „Podmínkou je doložení negativního antigenního či PCR testu,“ dodal ministr.

Robert Plaga

@RobertPlaga Volnočasové aktivity dětí a mládeže budou od zítra v sedmi krajích možné ve skupinách 3 + 1 osob uvnitř a nejvýše pro 20 osob venku (15 m2/osoba) bez možnosti využít šatny. Podmínkou je doložení negativního Ag či PCR testu. 3 24

Zelenou od 10. května pak dostaly také muzea a galerie v krajích, kde dosud kvůli vývoji pandemie musely zůstat zavřené. „Zase s výjimkou těch tří krajů (Vysočina, Zlínský a Jihočeský - pozn. red.),“ dodal na tiskové konferenci ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger s tím, že o nich rozhodne vláda ve čtvrtek.

Otevření zbylých obchodů a služeb

Vláda tento týden otevřela některé služby, které ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček nazývá „tělové“. Patří mezi ně například kadeřnictví, manikúry, pedikúry a kosmetické nebo masážní salony.

Za týden - v pondělí 10. května - se k nim přidají další provozovny, jako jsou opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky, střelnice i solária. Seznam všech služeb, které budou moct otevřít, uveřejnil šéf resortu na svém twitterovém účtu.

Arenberger doplnil, že se otevřou také tržiště a trhy s veškerým sortimentem.

Už před několika dny pak vláda oznámila, že od pondělí bude moct otevřít také zbytek prodejen. Podle ministra Havlíčka jde asi o čtvrtinu veškerých obchodů v Česku. Ve velkých nákupních centrech budou otevřené i stravovací provozovny, ale jen přes výdejní okénko. Provozovatelé ale musí podle vládního nařízení zajistit, aby se v centrech neshlukovali lidé a aby se dodržovala hygienická pravidla. Nesmí také poskytovat wifi.

Původně chtěla dát vláda zelenou obchodům už 3. května, ale odborná skupina MeSES to nedoporučila.

Karel Havlíček

@KarelHavlicek_ Mimo maloobchodů se 10/5 uvolňují rovněž řemeslné služby, půjčovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování ad. Dnešní vláda. 12 36

Povinnost nosit venku roušky

Od 10. května také vláda částečně uvolnila pravidla pro nošení roušek a respirátorů. Nutné budou jen v případě, že ve vzdálenosti menší než dva metry od sebe budou lidé, kteří spolu nesdílí jednu domácnost.

„Je to totéž, co jsme tady zažili na podzim. Když jste ve volném prostoru a nejsou kolem v blízkosti jiní lidé, tak nemusíte nosit ochranu úst, ale když přijdete třeba na zastávku tramvaje nebo autobusu a je tam víc lidí, tak si roušku nasadíte,“ sdělil na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví.

Na twitteru ale Arenberger později napsal, že o nošení roušek a respirátorů ještě ve čtvrtek rozhodne vláda a že záleží na epidemiologické situaci. Nicméně na stránkách vlády je už vyvěšené mimořádné opatření, které potvrzuje jeho slova z tiskové konference.

Petr Arenberger

@PArenberger Dnes projednala vláda tento návrh MZČR na úpravu opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest. V případě, že se nezhorší epidemická situace, začne platit 10.5. Definitivně však o něm rozhodne ve čtvrtek. 5 27

Výjimku mají učitelé a třeba hasiči, policisté nebo záchranáři. Ti mohou v jistých případech nosit místo ochrany úst štíty. Stejně jako dosud pak roušky a respirátory nemusí nosit děti do dvou let nebo v mateřské škole a další.

Další otevření škol

Otevření se od pondělí dočkají i zbylé mateřské školky. Od 3. května se otevřely jen v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze, kde byla příznivá epidemická situace.

Mimo to se v rotační formě vrátí žáci na druhý stupeň základních škol či na nižší stupně víceletých gymnázií v dalších krajích - v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském. Dosud školy navštěvovali jen v už zmíněných krajích s nejnižšími počty nakažených.

Vláda také umožnila klinickou a praktickou výuku včetně praxí studentů všech ročníků vysokých škol. Rozvolnění v tomto případě zatím nemají jisté jen Vysočina, Zlínský a Jihočeský kraj. Vláda o nich rozhodně ve čtvrtek.

Výhled do dalších týdnů

„Další rozvolnění může přijít nejdříve 17. května. Neberme to jako konkrétní datum, uvidíme, jak se bude vyvíjet především incidence na 100 tisíc obyvatel,” odpověděl Arenberger novinářům na dotaz týkající se dalšího rozvolňování.

Ve čtvrtém balíčku, který by měl následovat, kabinet slibuje, že se otevřou v omezeném režimu divadla, hrady a zámky nebo zahrádky restaurací.

Mimo to by se ale měly dočkat i hotely a další ubytovací zařízení, která mohou přivítat jen hosty na pracovní cestě. Podle údajů ve čtvrtém balíčku by měly otevřít se čtvrtinovou kapacitou, ministr Havlíček by ale chtěl, aby se mohla ubytovat polovina.

„Zahájení tohoto procesu stran hotelů a penzionů by bylo na přelomu května a června. Zatím není definitivně stanoveno, že to bude jenom těch 25 procent. Mojí ambicí je, abychom se pohybovali někde na úrovni třeba 50 procent, alespoň v těch prvních dnech, a postupně co týden k tomu dále přidávat. Tak zase, abychom to v průběhu toho června stačili všechno a od července, kdy předpokládáme, že zájem bude větší, tak penziony a hotely mohly fungovat,“ řekl na tiskové konferenci.