Další protikoronavirové opatření končí. Od soboty bude možný příjezd do Česka bez omezení

Od soboty budou zrušena veškerá protikoronavirová opatření pro příjezd do České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. Na webu to v pátek oznámilo ministerstvo zahraničních věcí, vyplývá to také z dokumentu o zrušení opatření ministerstva zdravotnictví. Dosud neplatila od poloviny března žádná omezení pro příjezd ze zemí Evropské unie a z některých dalších mimounijních států.

Praha 11:08 8. 4. 2022 (Aktualizováno: 11:24 8. 4. 2022)