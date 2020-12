Tisková chyba, kočkoPES a kafe v pytlíku. Výklad nařízení o nápojích s sebou skončil nejasným patem

Vláda ve čtvrtek upravila omezení týkající se prodeje nápojů na trzích a z výdejních okének. Prvotní nesrovnalosti nevyřešila ani úprava textu opatření a během dalších dvou dní se objevilo hned několik verzí, jak si nařízení vyložit. Nakonec pomyslnou tečku pro Radiožurnál udělal až ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), podle kterého zákaz prodeje nápojů do kelímku stejně policie dodržování opatření nemůže stíhat kontrolovat. Praha 6:34 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví omezilo prodej rozlévaných nápojů k okamžité konzumaci, opatření však vyvolalo nejasnosti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Původní nařízení ze středy kromě zkrácení otevírací doby pro restaurace, hospody a další podniky z 22.00 na 20.00 zakázalo i pití alkoholu na veřejnosti a prodej občerstvení na trzích nebo z výdejních okének. Opatření se však hned ocitlo pod kritikou pivovarů nebo stánkařů, kteří nabízejí nápoje zabalené s sebou.

Vláda hned ve čtvrtek nařízení upravila - cílem mělo být umožnění prodeje alkoholických nápojů s sebou například v PET lahvích pro vypití doma. Ve zveřejněném dokumentu ale byla chyba, která prakticky zakazovala prodej všech rozlévaných nápojů. A kritika pokračovala.

Ministerstvo zdravotnictví přišlo s omluvou. „Došlo k tiskové chybě, která již byla opravena. Vláda schválila jeho správnou verzi, která samozřejmě konzumaci nápojů v restauracích nezakazuje,“ reagovala mluvčí resortu Barbora Peterová na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

K chaosu okolo opatření týkající se restauračních zařízení se vyjádřil například poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) - z protiepidemického systému PES se podle něj stal kočkoPES. „Hospodští to mají asi jako trest, že nedokázali uhlídat hosty,” napsal na twitter.

Kafe v pytlíku

Aktualizovaný text však zmatení nezmírnil. „Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko),“ stálo v doplňujícím usnesení vlády.

I toto znění však dalo prostor různým verzím, jak opatření chápat. Mimo jiné z něj totiž vyplynul i zákaz výdeje nealkoholických nápojů s sebou. Takové omezení by nejvíce zasáhlo podniky, které přes okénko prodávají kávu nebo čaj. Zákazník si nápoj musí vypít rovnou uvnitř v provozovně, kde jej zakoupil, nebo až doma, v autě či v práci.

Server iROZHLAS.cz se tak opět ptal na ministerstvu zdravotnictví. Na otázku: „Znamená to tedy, že například kavárny nesmí prodávat nealkoholické nápoje (čaj, kávu) s sebou do kelímků?“ odpověděla mluvčí Peterová více než jasně. „Je to skutečně tak, jak uvádíte,“ napsala.

Informaci v pátek následně potvrdil na páteční tiskové konferenci i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Je to tak. Cílem je, aby lidé nechodili po vánočních trzích s kelímky a nepopíjeli,“ uvedl.

Na sociálních sítích se následně objevily fotografie ilustrující, jak se prodejci s plněním vypořádávají. Namísto samotných kelímků tak kávu předávali ještě v papírovém pytlíku nebo s přelepeným plastovým víkem, na němž, stálo: „Tento nápoj není k okamžité konzumaci mimo kavárnu. Na důvody se ptejte vlády, my to nechápeme“.

‚Vrchol absudrdity‘

Naopak ministerstvo vnitra stejnou informaci na svém twitteru ještě ve čtvrtek rázně odmítlo. A zpátky se nedržel ani šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) poté, co Blatný význam usnesení potvrdil.

„Když si můžu koupit plechovku koly, tak mi asi nikdo nezabrání, abych ji vypil na ulici. Chápu, že primární boj byl proti tomu, aby se lidé shlukovali u okýnek a popíjeli alkoholické nápoje. Ale tohle už je moc. Tohle se ministerstvu zdravotnictví nepovedlo. Kafe v pytlíku je vrchol absurdity,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro CNN Prima News.

Páteční rozuzlení

K diskutovaným nesrovnalostem se v pátek později večer vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a snažil se nabídnout finální vysvětlení. „Definitivně je to tak, pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v PET lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat," řekl Havlíček Radiožurnálu.

Proti kritice ze strany provozovatelů kaváren a dalších podniků se vymezil a vysvětlil, že opatření musí být spravedlivá pro všechny prodejce. „Byly by to neférové podmínky, kdyby si například kávu s sebou v kelímku ze Starbucks a podobně vzali lidé s sebou na nákup na trh, kde jim ji prodat nesmí,“ sdělil Havlíček.

Vicepremiér ale zároveň uvedl, že dodržování restrikcí nikdo kontrolovat nebude - policie na to podle něj nemá kapacitu a tlak na bezpečnostní složky je již nyní obrovský. Také zdůraznil, že hlavním záměrem není postihování podniků, ale apel na občany.

„Uvědomme si, že máme skoro sto padesát tisíc provozoven. To není ani ve fyzických silách policistů všechno zkontrolovat. My se snažíme skutečně lidi žádat. Každého chci poprosit, aby se toto všechno dodržovalo. Je to na nás, jak to zvládneme,“ dodal Havlíček.