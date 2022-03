Vývoj nakažených musíme sledovat ostražitě. Přežijeme ale bez dalších restrikcí, věří poslanec

Rozšíření onemocnění covid-19 v Česku stagnuje, přesto ale vláda ruší restriktivní opatření. Je pandemie za námi? Čeká nás další vlna nákazy? Je rušení restrikcí předčasné? A jak se máme případné další nákaze bránit? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu bylposlanec KDU-ČSL, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a předseda Správní rady VZP Tom Philipp. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:24 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozšíření onemocnění covid-19 v Česku stagnuje (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdá se, že většina společnosti se začala chovat, jako by pandemie covidu-19 byla za námi. Pravdou je, že zprávy o ní vytlačilo zejména dění na Ukrajině. Jaká je podle vás realita?

Realita je taková, že v tuto chvíli máme v nemocnicích hospitalizovaných asi dva tisíce pacientů na celou republiku. Toto číslo je v posledních týdnech relativně stabilní. To znamená, že jsme schopni to zvládnout.

Samozřejmě komplikuje nám to jako lékařům život, protože pacienti potřebují zvláštní režim, potřebují být izolovaní od ostatních, aby nenakazili svoje okolí a je třeba dělat další režimová opatření. Nicméně je to nějakým způsobem zvládnutelné.

Dá se mluvit o stagnaci?

V těch posledních čtrnácti dnech se určitě dá mluvit o stagnaci hlavně v počtu hospitalizovaných, protože to je to číslo, které nás teď nejvíce zajímá. Počty, kolik je nově nakažených, respektive kolik je pozitivně testovaných, tak hodně záleží na tom, jak moc se testuje. V tuto chvíli to není již tak zajímavé číslo jako právě to, jak jsou zatížená zdravotnická zařízení.

Někteří virologové mají zato, že restrikce rušíme příliš rychle. Dal byste jim za pravdu?

Já si myslím, že jsme udělali, co jsme mohli v tom, abychom byli opatrní a abychom správně nastavili chvíli, kdy je možné restrikce uvolnit, kdy je možné začít žít normální život bez omezení. Samozřejmě příštích čtrnáct dní nám ukáže, jestli to bylo příliš rychlé, nebo jestli to bylo akorát. Já to neumím sám odhadnout, ale z vývoje bych byl spíš optimista.

Není ale varující to, co se děje v okolních zemích? V Německu čísla nakažených i hospitalizovaných strmě stoupají, Rakousko se vrací k povinnosti používat respirátory v uzavřených prostorech.

Velmi ostražitě musíme sledovat ten vývoj zvláště v okolních zemích, ale samozřejmě i v některých lokalitách mimo Evropu, kde covid také znovu nabírá na síle. Proto to hodnotím opatrně a neříkám zvítězili jsme. Říkám, že máme oddechový čas a nemůžeme vyloučit to, že se budeme muset k nějakému typu omezení vrátit. Myslím si ale, že jsme to nastavili dobře. Jsem relativně optimista v tom, že už se blíží jaro. Virózy obecně ztrácí na síle, takže věřím, že to už přežijeme bez dalších restrikcí.