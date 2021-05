Na zpřísnění nemáme pravomoci, museli bychom upravit pandemický zákon, říká ministr Vojtěch

Vláda od pondělí výrazně rozvolní protiepidemická opatření – otevřou se restaurace, umělá koupaliště, sauny, herny, kasina nebo diskotéky. V těch ale bude zakázáno tancovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že důvodem tohoto rozvolnění není vývoj pandemie, ale rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že omezení neumožňuje pandemický zákon. Podle Vojtěcha by tak mělo dojít k jeho úpravě. Rozhovor Praha 16:14 28. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na páteční tiskové konferenci jste řekl, že z epidemického pohledu otevření restaurací a dalších služeb není šťastné. Máte nějaké modely, jak velké riziko to může být?

Přesné modely nemáme. Pravdou je, že podle informací od pana profesora Duška od ÚZISu se situace skutečně poměrně výrazně zlepšuje, incidence klesla někde na 33 osob nakažených na 100 tisíc obyvatel. Byť já bych byl opatrnější, zatím nepředpokládáme, že by mělo dojít k nějakému razantnímu zhoršení. Na druhou stranu se tím riziko určitě zvyšuje. Uvidíme, jestli se to potvrdí, nebo nikoliv. Myslím si, že pokud by to bylo potřeba, jsme případě schopni zareagovat v rámci následujících několika týdnů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO)

Máte v záloze scénář, pokud by se ukázalo, že to má negativní následky na vývoj pandemie, že byste přistoupili ke zpřísnění v nějakých jiných oblastech?

Ano, případně bychom museli upravit i pandemický zákon, protože faktem je, že jsme v tuto chvíli v situaci, kdy máme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které říká, že podle současné legislativy ministerstvo tyto pravomoce nemá. V zásadě tak jediná možnost je řešit to skrze krizový zákon, respektive nouzový stav, což asi není úplně namístě. Jediná možnost je v nějakém zrychleném režimu upravit pandemický zákon. Pokud to situace nebude vyžadovat, tak by to nemuselo být nutné.

Pro restaurace stále necháváte určitá omezení – rozestupy, maximální počet lidí u jednoho stolu nebo zavírací hodinu ve 22 hodin. Jste přesvědčen, že pro to máte právní opodstatnění?

Zavírací hodina ve 22 hodin tam není.

Na internetu jsem četl výklad, že tam je. Děkuji za upřesnění. Znamená to, že restaurace budou moci být otevřené podle libosti?

Ano. To, o čem hovořím, je zavření jako takové, což by samozřejmě znamenalo i zavření v deset hodin, podle soudu ale možné není. Takže v tomto směru tam nemáme žádné časové omezení a jsou řekněme jenom toho režimového protiepidemického charakteru, jako je třeba otázka nošení ochranných prostředků, konzumace nebo umožnění pouze tolika návštěvníků, kolik je míst k sezení. Jsou tam samozřejmě povinné testy, případně prodělání očkování nebo onemocnění. To jsou ta základní hygienická protiepidemická opatření, která takto můžeme nastavit. Ale co nemůžeme, je zkrátka uzavřít ty provozy, což by právě bylo i to omezení otevírací doby.

Od pondělí se zcela otevírají restaurace, sauny, koupaliště, bary a diskotéky, herny a kasina, řekl ministr Vojtěch. Vláda podle něj nemá legislativu na to, aby je plošně uzavírala. Dosud byla nařízení v rozporu se zákonem, rozhodl Nejvyšší správní soud. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/SNV8mbuqXA — Eva Šelepová (@EvaSelepova) May 28, 2021

Velkou pozornost vzbudilo, že otevíráte taneční kluby a diskotéky. Zakazujete v nich ale tancovat. Tohle podle vás může obstát? Není to absurdní?

Není to absurdní. Jsou to kluby, kde se dá sedět, kde zkrátka lidé mohou konzumovat podobně jako v baru. Je pravdou, že to je poměrně omezující, na druhou stranu právě tanec z hlediska toho blízkého fyzického kontaktu lidí, že jsou zadýchaní, tak se tam nákaza může šířit snadněji a rychleji. Proto jsme na to přistoupili. Neznamená to, že tyto podniky nemohou fungovat jako standardní provozovny stravovacích služeb v průběhu nočního času.

Pokud tím pátečním rozhodnutím prakticky uznáváte, že vláda neměla právní podklady pro uzavření restaurací a dalších služeb, jste připraveni na žaloby a případné nahrazování škod? Očekáváte takové žaloby?

Je potřeba říci, že vycházíme z posledního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který předložil daný výklad. Myslím si, že se s tím výkladem dá polemizovat. Budeme zvažovat, že se případně obrátíme i na Ústavní soud, aby to posoudil. Rozhodnutí soudu tady je, ale je nové. Ministerstvo jej obdrželo těsně před mým nástupem v úterý a na základě toho opatření opravujeme, takže podle mého názoru se nedá říci, že by ministerstvo zdravotnictví předtím v zásadě porušovalo zákon, pokud tady nebyl ten rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Omlouvám se, ale předpokládám, že pokud soud dospěl k tomu, že to nemělo právní opodstatnění, tak je to od začátku, a ne že to začalo platit až tím právním rozhodnutím.

Ano, ale přineslo to poměrně nový právní výklad. Je to skutečně o tom právním výkladu, který my dnes musíme respektovat.

Od pondělí se otevřou restaurace a bazény. ‚Donutil nás verdikt Nejvyššího správního soudu,‘ řekl Vojtěch Číst článek

Vy říkáte nový právní výklad. Ale server Seznam Zprávy v pátek zveřejnil interní mail, kterým na ten problém upozorňoval už před několika měsíci vašeho náměstka jeden z úředníků. Je to opravdu nový právní výklad? Není to tak, že toto stanovisko a právní výklad tady byly vlastně od začátku?

Bylo pravdou, že rozsudků bylo několik. Vyčítalo se ministerstvu zdravotnictví špatné zdůvodnění opatření. Určitě to budu řešit s kolegy, nebyl jsem u toho. Budu se ptát i pana náměstka pro legislativu a právo pana Policara, jakým způsobem k tomu přistupovali. V tuto chvíli mohu hovořit pouze za můj nový krátký mandát od středy, kdy na základě rozhodnutí soudu jsem rozhodl, že musíme udělat příslušná rozvolnění. Další vyhodnocení ještě budeme řešit s kolegy z ministerstva.

Pokud informace serveru Seznam Zprávy budou pravdivé, skončí pan náměstek ve funkci?

Nesporně to s ním proberu a na základě toho se rozhodnu.

V úvodu jste říkal, že pokud by se situace zhoršovala, tak byste urychleně chtěl změnit pandemický zákon. Co když se situace nebude zhoršovat, ale přesto nevíme, co bude na podzim. Budete o změnu pandemického zákona usilovat i tak? Budete připravovat, projednávat a předjednávat nějakou novelu?

Určitě to zvažujeme. V tomto směru bude záležet i na politickém konsenzu ze strany opozice, protože ten původní pandemický zákon byl výsledkem nějaké dohody. Myslím si, že by si určitou úpravu zasloužil. Otázkou je, jak rychle budeme potřebovat tu změnu udělat. Jestli to bude otázka nějaké legislativní nouze nebo třeba jenom zkrácených lhůt tak, aby byl větší prostor na projednání. Ale to bude záležet na vývoji situace. Pokud by byl vývoj nějak radikálně horší, pak bychom museli jít případně cestou legislativní nouze a to je něco, co budeme řešit v následujících dnech. Souhlasím s tím, že je třeba připravit se i na případné zhoršení, které by mohlo nastat při nějakém delším horizontu. V opačném případě jediná možnost, jak vlastně toto řešit, je opět vyhlásit nouzový stav.