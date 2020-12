Kastner: Nejhůře jsou na tom kluby, nejlépe kavárny. Gastronomický průmysl ztrácí desítky miliard korun

Hotely a restaurace od pátku opět zavírají. Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků odhaduje, že v gastronomickém odvětví kvůli pandemii koronaviru skončí zhruba dvacet až třicet procent podniků. V rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu odhadl, že restauratérský trh klesne z 200 miliard na 140-145 miliard. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:43 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdná restaurace během koronavirové pandemie (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Máte přehled, kolik už u nás kvůli pandemii koronaviru skončilo hospod, restaurací a dalších podniků?

Já mám dokonce data z dneška, protože spolupracuje s poskytovatelem pokladního systému Dotykačka, který má zhruba čtvrtinu trhu. Dnešním datem funguje 70 % podniků oproti únoru tohoto roku. Únor je poslední takový normální měsíc, kdy gastro fungovalo relativně standardně. Nicméně velké rozdíly jsou ve formátech a velké rozdíly jsou ve městech, nebo v profilech těch aglomerací. Nejpostiženější jsou kluby, diskotéky, o tom nemusíme diskutovat, nicméně hospod je v současné chvíli otevřených 44 % oproti únoru.

To znamená, že více než polovina hospod z této statistiky během posledního tři čtvrtě roku zavřela?

Je tam několik vysvětlení. Jedním je, že byl vypnut systém EET, to znamená, že někdo se mohl vrátit k papíru a tužce, nicméně těch 50 % opravdu visí ve vzduchu. A podle té analýzy, kterou já vidím, třeba v krajských městech u formátu ‚hospoda, restaurace‘ je otevřeno 75 %, nicméně ve městech do pěti tisíc obyvatel je to jen 50 %. Takže vidíme, které formáty ztrácí a které formáty tím vším procházejí relativně jednodušeji. To je například formát kaváren.

Právě na to jsem se chtěl zeptat, když jsem se díval minulý týden na ta data, tak mě překvapilo, že u kaváren ty dopady nejsou zdaleka tak velké. To potvrdíte i k dnešku?

Ano, to potvrzuji i k dnešku, u kaváren je to něco okolo 85 %. Tam je to vysvětlení takové, že prodejní či objednávkový profil je soustředěn více méně do průběhu celého dne. Začínají už od rána prodávat kávu, když jdete do práce. Takže ty tržby ani v normálním období kavárny nedělaly po osmé hodině.

Vy jste říkal, že očekáváte, že ta koronavirová situace potrvá až do jara. Máte nějaký odhad, kolik v takovém případě z těch stávajících podniků nepřežije?

Je to na úrovni spekulací, nicméně když si srovnám všechna ta data, všechno co vím o těch datech, tak si myslím, že relativně zodpovědný odhad toho, kdo skončí v gastru, je mezi dvaceti a třiceti procenty. Když si vezmete, že podnikáme v trhu, který má hodnotu 200 miliard, tak ten trh zakončí hodnotou někde na úrovni 140-145 miliard. To znamená, že čtvrtina z té hodnoty je pryč, nenávratně. A nelze očekávat, že bude v prvním pololetí příštího roku růstová tendence. Takže jedna věc je, jaká je situace nyní, druhá věc je, jak se bude postupně situace vyvíjet během příštího roku, protože ta omezení se dají očekávat i příští rok.