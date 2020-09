ŽIVĚ: Lidé v Praze budou muset nasadit roušky v obchodech. Omezí se i otvírací doba barů

Prahu čekají kvůli šíření koronaviru nová opatření. Lidé si budou muset od středy nasadit roušky v obchodech. A omezí se otvírací doba barů a nočních klubů. Informovali o tom v pátek pražští hygienici v čele s ředitelkou Zdeňkou Jágrovou. Od 14. září pak budou povinné roušky ve školách. Sledujeme online Praha 14:00 4. 9. 2020 (Aktualizováno: 14:09 4. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„První bod se týká zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, a to v době od půlnoci do šesté hodiny ranní,“ oznámila Zdeňka Shumová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Jde podle ní především o uzavření barů a nočních klubů.

„Další opatření se týká nošení roušek ve vnitřních prostorách, kde nově přibývá nošení roušek v prostorách obchodů a nákupních center,“ dodala.

„S účinností od 14. 9. platí další mimořádné opatření, které se týká nošení roušek ve společných prostorách všech škol,“ doplnila ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy Zdeňka Jágrová.

Jágrová dodala, že opatření zavádějí tak, aby měli obyvatelé šanci se na ně připravit. „Nechtěli jsme je zaskočit,“ vysvětlila Jágrová, proč opatření nezačínají platit ihned.

Koronavirus v Praze

Denní nárůst případů nemoci koronaviru v Praze opět překonal rekord. Ke čtvrteční 18.00 přibylo za posledních 24 hodin ve městě 168 nakažených, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie v Česku.

V Praze byl rekord v nárůst počtu případů nákazy v posledních dnech překonán opakovaně. V pátek přibylo 103 případů, v sobotu 104 a po následujícím poklesu v úterý 142 nakažených.

Praha je podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví jedním z regionů s nejvyšším nárůstem počtu případů z celé země.

Od 1. března, kdy se objevily v Česku první případy nákazy koronavirem, bylo v Praze zaznamenáno 5470 nakažených. Zhruba dvě třetiny z nich se už vyléčily a 113 lidí zemřelo.

Německo zvažuje, že by lidé z Prahy či celé České republiky museli při příjezdu do pětidenní karantény. Radiožurnálu to v pátek řekl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.

„Zvažují, že by buď celou Českou republiku, nebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem,“ řekl Smolek Radiožurnálu.

Německé ministerstvo zahraničí v pátek sdělilo, že epidemickou situaci v Česku intenzivně sleduje.

