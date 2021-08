Jaká budou opatření ve školství? Vysoké školy doufají v prezenční výuku, přijatelná je pro ně i hybridní

Jaká opatření budou v českých školách platit od září v souvislosti s epidemií koronaviru? Jasno by podle ministerstva zdravotnictví mělo být v polovině srpna, kdy vláda bude pravidla projednávat. Na konkrétní podmínky čekají i vysoké školy. Jasné třeba není to, jestli se nenaočkovaní studenti budou muset kvůli výuce pravidelně testovat na koronavirus. Zatím se připravují na to, že budou smět znovu učit hlavně prezenčně. Praha 18:01 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší variantou by podle škol byl návrat ke klasické plnohodnotné výuce ve třídách (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Vysoké školy se shodují na tom, že díky zkušenostem z minulých semestrů jsou připravené i na případné přesunutí výuky do online prostoru. U teoretických přednášek by to nebyl problém. Velké komplikace by ale podle mluvčí Univerzity Pardubice Martiny Mackové přinesla výuka na dálku u praktických předmětů.

„Technicky by online výuka pro Univerzitu Pardubice nebyla komplikací. Potíže s online výukou ale měli studenti z našich technicky zaměřených fakult. Tito studenti mají povinnou praktickou výuku například v laboratořích. Tam je nutné absolvovat určitý počet hodin, který je povinný pro ukončení semestru a celého ročníku,“ vysvětlila Macková.

Podle ní navíc online studium v minulých semestrech vysokoškolákům přinášelo i další problémy. „Mnoho z nich se obracelo na naše psychology. Loni na jaře jsme proto zavedli online linku, na kterou volaly od té doby asi stovky studentů. Řešili problémy s online výukou, odloučení od spolužáků, ale i problémy v rodinách, které pandemie přinesla,“ popsala mluvčí.

I proto třeba z brněnské Masarykovy univerzity nebo Vysoké školy báňské v Ostravě zní, že přijatelnou alternativou je takzvaná hybridní forma výuky.

Podle mluvčí technické univerzity Petry Halíkové by velké přednášky mohly být online a praktická cvičení by probíhala kontaktně v učebnách. Nejlepší variantou by ale podle škol byl návrat ke klasické plnohodnotné výuce ve třídách.

Kdy bude jasno?

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Köppla by vláda podrobnější pravidla pro vysoké školy měla projednat 16. srpna. Pak by tedy mělo být třeba jasné, jak to bude s prokazováním bezinfekčnosti studentů a vyučujících.

Z předběžného doporučení ministerstva zdravotnictví zatím vyplývá, že očkování, doklad o prodělání koronaviru nebo negativní test budou muset mít od podzimu všichni studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích. Univerzity by taky měly studenty podle možností rozdělovat do menších skupin.

Nejpozději v polovině srpna by ministerstvo školství mělo také předat finální manuál s protiepidemickými pravidly platnými od září pro základní a střední školy.

Resort zdravotnictví doporučuje třeba omezení hromadných školních akcí nebo to, aby se tělocvik učil raději venku.

Zástupci školských asociací ale doufají, že některá opatření zůstanou skutečně jen doporučeními, protože bude obtížné je dodržovat. Problémem může být třeba omezení slučování tříd a míchání kolektivů.

„Na středních školách, konkrétně na naší škole, jednak rozdělujeme žáky na výuku cizích jazyků podle pokročilosti napříč třídami. A potom hlavně v posledních dvou ročnících si volí povinně volitelné předměty, a tam se nám mísí hlavně žáci ze všech tříd,“ potvrdila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc zase upozorňuje na to, že některá zařízení se staršími budovami nebudou schopná splnit požadavek na teplou vodu ve třídách.