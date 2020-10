Žádné oslavy, není s tím spojená ani číše vína, říkají k vyznamenávání na Hradě Ovčáček i Kruliš

Na prezidenta Miloše Zemana se vládní omezení týkající se hromadných akcí nevztahuje. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl vrchní protokolář Pražského hradu Vladimír Kruliš. Hájil tak chystaný ceremoniál k předání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. „Toto je přesně akce ústavního orgánu,“ poukázal na výjimku, která umožňuje zasedat například vládě či Parlamentu. Podle Kruliše nakonec však Hrad bude respektovat rozhodnutí hygieny. Praha 13:10 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hradního analytického odboru Roman Lipták, šéf protokolu Vladimír Kruliš a mluvčí Jiří Ovčáček. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jak to teď vypadá s konáním předávání vyznamenání na Hradě?

Situace se mění tak dynamicky, že si nemůžeme být jistí tím, co bude platit zítra, aby to ještě zítra platilo a nebylo to zase opozicí změněno. Nicméně dá se to pochopit, protože vývoj je velmi nestandardní a velmi nepříjemný.

V současné době čekáme na vyjádření hlavní hygieničky, která by nám měla dát pokyn, jak a případně v jakém formátu předávání státních vyznamenání lze uskutečnit. Jenom bych chtěl dodat, že se bavíme o ústavním aktu, to znamená jenom o tom ceremoniálu předávání státních vyznamenání. Máme zrušenou recepci, není s tím spojená žádná číše vína. To znamená, že to nejsou oslavy, jak říkají některá média, ale pouze ceremoniál.

Platí zákaz shromažďování víc než šesti lidí. To tedy žádáte o výjimku?

To úplně nemáte tak pravdu. Podle usnesení vlády České republiky 1021 o přijetí krizového opatření sice vláda zakazuje, zároveň je tam ale bod 1 písmeno b, kde zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů. Toto je přesně akce ústavního orgánu, takže bych v tom byl opatrný. Z právního hlediska to omezení akcí pro šest lidí tady neplatí, protože jsou i jiné akce ústavních orgánů, jako jsou schůze vlády, Parlamentu, Senátu, kde se taky nevejdete do šesti lidí, právě proto je tam ten bod.

Takže to není tak jednoznačné, že šest lidí a konec. Musí nám to ale říct hlavní hygienička, vydat pokyn či rozhodnutí.

Takže se na ten bod podívejte, tam je to jasně napsáno. Tím ale nechci říct, že budeme cokoli porušovat nebo hledat nějakou cestu, ale přímo tento bod je zrovna určený k této situaci. Ale jak říkám, pokud paní hlavní hygienička vydá nějaké rozhodnutí, my ho samozřejmě budeme respektovat, protože chceme zachovat zdraví všech, kteří tam budou přítomni.

Rizikový Zeman

Nebylo by lepší to zrušit rovnou? Přece jenom prezident spadá do rizikové kategorie.

Nechci v této rovině vůbec spekulovat. Při dodržení všech hygienických opatření, to znamená dezinfekce, roušky, určitě se taková akce dá konat. V případě, že bychom to pojímali, jak naznačujete, tak by musel už nastat totální lockdown (plošná karanténa – pozn. red.) a musela by přestat fungovat městská hromadná doprava, ve které se sdružuje také poměrně dost lidí, a nejsem si jistý, že s takovými hygienickými pravidly. Takže to je v rovině čiré spekulace.

„Žádné oslavy a recepci nechystáme. Chceme ve velmi omezeném formátu uspořádat slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále Pražského hradu, a o tom jednáme.“ Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta)

My se opravdu nebavíme o tisíci hlavách osob ve Vladislavském sále, bavíme se o mnohem ořezanější variantě s případnými rozestupy a se všemi pravidly. Takže bych byl opatrný v tom, abychom nebyli až tak hyperkorektní, že ten život úplně zastavíme. Je to nejvýznamnější svátek, který v České republice máme, s velkou tradicí. Myslím si, že bychom se neměli vzdávat úplně všeho.

Neplánujete posunutí termínu předávání?

Já na toto téma opravdu nechci spekulovat. Počkejme si na to, jak rozhodne hygiena.

Kdy by mohla hygiena vydat verdikt?

Netuším. Hygiena není organizace Pražského hradu ani Kanceláře prezidenta republiky. Je to na nich. Věřím, že to nebude trvat dlouho. Pražský hrad potřebuje čas na to, aby případné hosty mohl pozvat. Bylo by ale opravdu ode mě nefér spekulovat, kdy tu odpověď budeme mít.

Státní vyznamenání Ceremoniál k předání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě je zatím plánován v minimálních počtech účastníků, řekl novinářům po pondělním zasedání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ocenění mají dorazit bez rodinného doprovodu, i zástupci vlády a státních institucí by se měli dostavit ve sníženém počtu. Nevyloučil, že kvůli koronaviru budou muset nastat další omezení.

Prymula současně řekl, že se v nastavování opatření pro hradní ceremoniál neangažuje, aby nebyl podezírán z osobních zájmů. „Dělá to hlavní hygienička paní (Jarmila) Rážová,“ uvedl. Zeman se chystá ministrovi udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru. Prymula podle něj s převzetím ocenění souhlasí.

Hejtman Královéhradeckého kraj Jiří Štěpán (ČSSD) i rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamil Kuča považují konání ceremonie připravované Hradem v Praze k oslavě vzniku republiky 28. října za současné situace za nevhodné. Pozvánku zatím neobdrželi, řekli v úterý oba ČTK. Podle rektora i hejtmana je třeba jít v boji proti šíření koronaviru příkladem.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v úterý zamířil s premiérem Andrejem Babišem (ANO) do Lán. Pro iDnes.cz řekl, že chtějí prezidentu Miloši Zemanovi pořádání ceremonie k 28. říjnu rozmluvit. Vláda v opatřeních dala podle Hamáčka na rady epidemiologů, v opačném případě by prý nastal kolaps zdravotnictví.