Ministerstvo zatím schválilo 90 procent žádostí o ošetřovné pro živnostníky. Vyplatilo přes dvě miliardy

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo od osob samostatně výdělečně činných 207 157 žádostí o ošetřovné. Z nich k 24. srpnu proplatilo 185 844 žádostí za zhruba 2,2 miliardy korun. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) to v úterý uvedl na twitteru. Živnostníci měli možnost získat kvůli zavřeným školám dotaci za péči o své děti od března do června. Poslední výzva byla uzavřena 14. srpna, další podle informací na webu resortu není plánována. Praha 20:10 25. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původně OSVČ dostávali 424 korun za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V procesu hodnocení je z podaných žádostí podle statistiky zveřejněné Havlíčkem 4287 žádostí. K dopracování jich ministerstvo vrátilo 6762. Zamítnuto bylo 10 264 žádostí včetně duplicit.

ONLINE: V úterý zatím přibylo 233 případů. Počet nakažených roste zhruba o 1000 za čtyři až pět dní Číst článek

Živnostníci mohli podle Havlíčka historicky poprvé žádat o ošetřovné. „Zájem o program MPO předčil všechna očekávání,“ napsal ministr na twitteru.

Kvůli koronavirové epidemii byly od 11. března zavřené školy. Provoz byl zastaven také ve většině mateřských škol. OSVČ získaly stejnou podporu, která náleží za běžných okolností jen zaměstnancům.

Za období od 12. března do konce června měli nárok na ošetřovné na děti do 13 let. O podporu mohli žádat i rodiče starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starali o starší či handicapované členy rodiny.

Historicky poprvé mohli živnostníci čerpat ošetřovné. Zájem o program MPO předčil všechna očekávání, proplaceno je 186 tis žádostí za 2,2 mld. Narůstající zájem je i o kompenzaci nájemného pro podnikatele. Evidujeme schválené nebo nájemníky rozpracovené žádosti již za 1,6 mld Kč. pic.twitter.com/TJ83hitBnU — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) August 25, 2020

Původně OSVČ dostávali 424 korun za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 korun. Zaměstnancům bylo ošetřovné zvýšeno také od dubna z 60 na 80 procent základu příjmu.

Vláda schválila prodloužení části programu Antivirus do října. Nahradit ho má kurzarbeit Číst článek

V případě, že by na podzim musely děti kvůli šíření koronaviru zůstat opět doma, pro OSVČ žádná podpora připravena není. Zaměstnanci by mohli být v jiné situaci. Ministerstvo práce připravilo návrh na úpravu ošetřovného, pokud by se školáci učili z domova.

Rodiče dětí do 13 let by pobírali dávku po celou dobu distanční výuky. Dostávat by měli 60 procent základu výdělku. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) ale ve vládě na podobě ošetřovného není shoda, uvedla v pondělí.