Co nám říká antigenní test a jak uzávěra okresů snížila mobilitu? 10 odpovědí ohledně koronaviru

Co vlastně znamená mít negativní antigenní test na covid? Funguje opravdu uzavření okresů? Nebo kdo z chronicky nemocných má nárok na předností očkování? Tyto a mnoho dalších otázek si klade řada lidí. Odpovědi hledal Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Praha 6:02 5. dubna 2021

Co nám vlastně negativní antigenní test říká?

Že ve chvíli, kdy jsme antigenní test podstupovali, tak jsme pravděpodobně neměli v sobě koronavirus SARS-CoV-2 a nebyli infekční.

Důležité je to pravděpodobně, protože tyto rychlé, screenovací testy odhalí koronavir až od určitého množství, nízkou dávku nezachytí. Ale podobně jako u PCR testů výsledek platí jen pro ten daný okamžik.

Už pár hodin poté se můžeme nakazit koronavirem, aniž bychom o tom věděli, protože můžeme být i bezpříznakoví.

Jsou antigenní testy přesné jako standardizované PCR testy? Podle některých studií správně odhalí jen sedm z deseti vzorků, podle jiných dokonce ještě výrazně méně?

U nás se teď používá několik desítek antigenních testů hodně rozdílné kvality. Výsledek testu výrazně ovlivňuje také technika odběru, ať už jde o hluboký stěr z nosohltanu anebo jen takové pošimrání v nose, je nutná určitá zručnost. A to stejné platí i u vyhodnocení antigenního testu, především u těch nižších náloží viru je potřeba mít opravdu dobré a zkušené oči, aby viděly ty dvě pozitivní čárky.

Jak se šíří koronavirus?

Koronavirus SARS-CoV-2 se šíří především kapénkami a je prokázáno, že ty mohou doletět třeba i na vzdálenost osmi metrů. A uvnitř se k tomu přidávají ještě i daleko menší, takzvané aerosolové částice, které se vznášejí ve vzduchu a vydrží tam i několik hodin.

Upozorňuje na to docent František Lízal z Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně: „Pokud jsem s někým uzavřený v jedné místnosti, tak i přesto, že máme nasazené roušky, se nějaké množství částic, které nazýváme aerosoly, dostanou do ovzduší. A tyto aerosoly se rozptýlí po celé místnosti velice rychle a rozmístí se prakticky rovnoměrně. Z toho pohledu není dobré si v práci sundávat respirátor.“

Omezení pohybu

Jak moc se v Česku uzavřením pohybu mezi okresy snížila mobilita?

Data Atlasu mobility, na kterém se podílí i Technická univerzita v Ostravě, ukazují, že pohyb mezi okresy byl nižší už před zavedením tohoto opatření.

Nicméně ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo údaje, podle kterých lidé vyjíždějí o víkendech z Prahy až o sedmdesát procent méně než za normálních okolností.

To je ale údaj, který srovnává víkend před zavedením toho opatření a víkend po, takže jde o krajní číslo. Obecně ale můžeme říct, že kleslo procento volnočasových aktivit, a to skoro o polovinu. A přibližně o třetinu ubylo cest do práce, víc firem totiž přešlo na home office.

Souvisí ústup pandemie v posledních týdnech se zákazem pohybu mezi okresy?

Rozhodně to může souviset s tím, že ubylo rizikových kontaktů. Podle ministra zdravotnictví Blatného se tohle opatření na brzdění epidemie promítá ze třiceti procent.

I Atlas mobility dokazuje, že změna pohybu se v rámci tří až čtyř týdnů odráží na počtu nově nakažených. My teď vidíme, že křivka s tímto údajem čtvrtý týden skutečně klesá.

Nutno ale říct, že při zavedení zákazu pohybu byla představa o poklesu počtu nově nakažených mnohem optimističtější. Odborníci se ale shodují, že zpomalení epidemie závisí kromě omezení pohybu i na jiných opatřeních.

Když šíření epidemie zpomaluje, proč zákaz pohybu mezi okresy přetrvává?

Hlavním důvodem jsou zatížené nemocnice. Hospitalizovaných je přes 6,3 tisíc lidí s koronavirem. Resort zdravotnictví už dříve avizoval, že protiepidemická opatření se začnou rozvolňovat až ve chvíli, kdy budou v nemocnicích maximálně tři tisíce nakažených.

V současnosti to ale vypadá, že konkrétně zákaz pohybu mezi okresy by mohl platit jen do 11. dubna. V televizi CNN Prima News to v neděli uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Odkud data o mobilitě vlastně známe?

Třeba ministerstvo zdravotnictví je shromažďuje od Google Mobility Report a od mobilních operátorů. S těmi spolupracuje i Atlas mobility – a jak vysvětluje Miroslav Vozňák, který za portálem stojí, ta data jsou anonymizovaná. Nedá se tedy skrze ně dohledat konkrétní osoba, jde vyloženě o mapování pohybu.

Očkování chronicky nemocných

Kdo má nárok na přednostní očkování kvůli chronickému onemocnění?

Týká se to například lidí trpících cukrovkou, kteří mají alespoň jednu další vybranou nemoc, jako je plicní nebo srdeční choroba, obezita a další. Pak jsou to pacienti se závažným dlouhodobým onemocněním ledvin a jater, onkologičtí pacienti, lidé po transplantaci a ti, kteří na ni čekají.

Registrace je také otevřena pacientům trpícím závažným dlouhodobým onemocněním srdce nebo závažným chronickým neurologickým onemocněním a lidem s obezitou II. stupně. Podrobný seznam všech skupin najdete na webové stránce ministerstva zdravotnictví věnované očkování nebo na Portálu pro pacienty a pacientské organizace.

K registraci je potřeba mít speciální kód od lékaře. Jak mají lidé postupovat, aby ho získali?

Některé už asi oslovil jejich praktický lékař, který je také může naočkovat. Jinak se můžou přihlásit přes centrální registrační systém, ale budou potřebovat kód od svého ambulantního specialisty. Registrovat se ovšem musí sami na adrese registrace.mzcr.cz.

Co když někdo má nárok na přednostní očkování kvůli chronickému onemocnění a jeho lékař kód nedostal?

V tom případě by měl lékař ještě jednou zkontrolovat e-mailovou schránku, kterou využívá pro komunikaci s ÚZIS, a podívat se, jestli třeba kód nespadnul do nevyžádané pošty. Pokud opravdu nepřišel, může se obrátit na Sdružení ambulantních specialistů na e-mailu sasp@sasp.cz.