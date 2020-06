Náměstek Smolek: Do Rakouska a Maďarska mohou Češi bez omezení. Polsko nemá ani orientační datum

Od pátečního poledne se zcela uvolní cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem, na svém mimořádném ranním jednání o tom rozhodla vláda po domluvě s danými zeměmi. Za jakých podmínek budou moci Češi cestovat, zda se otevírají hranice i s Německem a jak probíhají jednání s Polskem? Odpovědi vám přinášíme v rozhovoru s náměstek ministra zahraničí Martinem Smolkem, který byl hostem Ranního interview na Radiožurnálu. Praha 10:03 5. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od páteční poledne se ruší hraniční kontroly na všech přechodech | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Jak bude vypadat ten režim mezi Českem na jedné straně a poté Rakouskem a Maďarskem, které sousedí se Slovenskem a do něj již také omezení neplatí?

V případě Rakouska a Maďarska je to celkem jednoduché, protože Češi budou moct vstupovat na území těchto států a vracet se od 12.00 hodin bez jakéhokoliv omezení. To znamená bez testu a bez karantény.

Jaký bude režim mezi Českou republikou a Německem?

To je daleko složitější otázka. Německo zatím na ten reciproční režim nepřistoupilo, i když jsme se o to včera hodně snažili. Počítá se tedy s tím, že Němci hranice uvolní až od 15. června. Je to složité z toho důvodu, že každá spolková země má tu úpravu trošku jinou. Nás samozřejmě primárně zajímá Bavorsko a Sasko. To znamená ty země, které s námi sousedí.

V moment, kdy tam pojedete, je potřeba zkonzultovat generální konzulát v Drážďanech a generální konzulát v Mnichově. V každém případě dnes platí, že nemůžete do Německa vstoupit bez speciálního účelu. Nikoliv tedy za účelem turismu.

Ekonomické důvody

A musím k tomu mít negativní koronatest?

Ne. Zatím není vůbec pro Čechy možné za účelem turismu na území Německa vstupovat. Hraniční kontroly vůči nám Němci nezadali, od 12. hodiny budou zrušeny hraniční kontroly i ze strany České republiky, nikdo vás tedy nezkontroluje, ale to neznamená, že váš pobyt bude legální. Němci vás mohou namátkově zkontrolovat a vystavujete se postihu ze strany Německa.

Premiér Andrej Babiš (ANO) argumentoval tím, že země, kterým se teď otevíráme, jsou nejdůležitější pro náš export. Němečtí klienti jsou důležití pro lázně na západě Čech. Do jaké míry jsou to ekonomické zájmy, že se otevírají hranice bez omezení?

Ekonomické zájmy v tom samozřejmě zcela logicky a legitimně hrají velkou roli, v momentě kdy epidemiologové říkají, že to riziko už je tak malé, že je možné to otevřít těm ekonomickým zájmům. Je to správné a je správné, že se tak činí okamžitě poté, co dostaneme zelenou od zdravotníků.

Situace v Polsku

Takže je to ten hlavní důvod? Nebo je v tom ještě něco jiného?

Ještě důležitější důvod je samozřejmě volný pohyb osob, který jde ruku v ruce s ekonomickými zájmy. Jsou to dva základní pilíře Evropské unie, takže je to naprosto legitimní a v pořádku.

Jak to vypadá s Polskem? Rýsuje se tam nějaké otevření hranic? Jak jsou daleko ta jednání, protože tam zatím neplatí ani ta možnost jet bez omezení na 48 hodin, která platila třeba se Slovenskem?

Včera jsem se zúčastnil dalšího jednání s Polskou stranou. Poláci zatím nemají ani orientační datum, kdy by se chtěli vůči nám otevřít, tu naši prosbu předají na nejvyšší místa a budeme čekat, kdy Polsko stanoví datum otevření.