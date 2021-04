ONLINE: Sport venku maximálně ve dvanácti a po dvojicích. Středoškoláci budou moct na konzultace

Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru, uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Ministr školství Robert Plaga (za ANO) také v pondělí oznámil, že studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem budou moct od 19. dubna docházet na skupinové konzultace ve skupinách maximálně do šesti osob. Sledujeme online Praha 18:11 12. 4. 2021 (Aktualizováno: 18:45 12. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé mohou sportovat maximálně ve dvojicích s rozestupem 10 metrů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při sportu nejsou potřeba roušky a nebude nutné ani testování pro přístup na sportoviště.

Na umožnění sportování dvanáctičlenným skupinám rozdělených do dvojic se ministr a premiér Andrej Babiš dohodli v neděli večer s vrcholnými představiteli sportovního prostředí. „Těch deset metrů jsou epidemiologické podmínky, které zaručí, že se hráči nenakazí,“ uvedl ministr.

Sportovní funkcionáři žádali parametry jako v obchodech, ale neuspěli. „Náš návrh byl jeden sportovec na patnáct metrů čtverečných, což bohužel pro pana ministra a jeho expertní tým nebylo přijatelné. Takže aby se mohli amatéři vrátit na sportoviště, souhlasili jsme s jejich požadavkem desetimetrových rozestupů,“ uvedl pro ČTK předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

I s nevítanou podmínkou kompromis přivítal. „Situace ohledně nesportování je vyloženě alarmující, proto je nutností bezodkladně vrátit děti zpátky na sportoviště. A to tento návrh umožňuje,“ řekl. Další jednání by se mělo uskutečnit koncem týdne.

„Naším cílem je, aby v případě příznivých epidemiologických podmínek došlo brzy k dalšímu rozvolnění na venkovních sportovištích a otevření vnitřních, protože je tu mnoho sportů, které venku provozovat nelze,“ řekl Hnilička.

Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost uzavřena. Nesmějí hrát ani dva tenisté v hale, i když pro jinou aktivitu by se ve vnitřních prostorách sejít mohli.

V praxi je pro dodržování desetimetrového rozestupu potřeba například obdélník o rozměrech deset krát dvacet metrů. To je o něco málo více než volejbalové hřiště. Mohly by se tak rozmístit dvojice po jeho obvodu půl metru za čarami. Při společných trénincích by se k sobě neměli účastníci přiblížit ani na okamžik.

„Budou vytvořeny dvojice a trenér bude muset zorganizovat, aby se jednotlivci nesetkávali ve větší skupině než dvou. Je to složitější, ale musíme si uvědomit, že je to kompromis. Dospěli jsme k tomu s odřenýma ušima. Není to o nějakém zápasu, ale o pohybu. Mělo by to být jako kruhový trénink na stanovištích,“ řekl Arenberger. I společné vysvětlování je podle něj rizikové.

Limit dvanácti lidí bez ohledu na velikost sportoviště byl stanoven, protože byla potřeba nějaká hranice. "Nechtěli jsme to přehnat. Na Strahově by po deseti metrech mohla být spartakiáda a to jsme nechtěli," poznamenal ministr.

Konzultace pro středoškoláky

Žáci závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem budou moct od 19. dubna docházet na skupinové konzultace ve skupinách maximálně do šesti osob.

Před jednáním kabinetu ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že praktická výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol se zřejmě příští pondělí neobnoví, jak vláda původně plánovala.

Robert Plaga

@RobertPlaga Žáci závěrečných ročníků středních škol a žáci SŠ ohrožení školním neúspěchem budou moci od 19. dubna docházet na dobrovolné skupinové konzultace (max. 6 osob). 5 74

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová po jednání řekla, že kabinet tento záměr potvrdil. Návrat žáků a studentů do těchto škol zatím podle Plagy nedoporučují epidemiologové.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) uvedla, že obnovení výuky na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se případně projeví aktuální zmírnění opatření.

Původní termín, který počítal s obnovením výuky v těchto školách 19. dubna, podle ní vycházel z předpokladu, že se v pondělí obnoví pouze výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských. Nepočítalo se přitom s dalšími změnami v opatřeních, u kterých není jisté, jak ovlivní vývoj epidemie.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že návrat studentů k praktické výuce je pro něj prioritou. Nechtěl ale upřesnit, kdy by se tak mohlo stát.

Setkání jen ve dvou

Vláda podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) v pondělí také potvrdila sobotní mimořádné opatření, které zakazuje setkávání více než dvou lidí. Důvodem jsou podle něj obavy epidemiologů, aby větší rozvolnění nezvrátilo křehký pozitivní trend vývoje epidemie.

Vláda musí každé opatření vydané podle nového pandemického zákona potvrdit do 48 hodin od jeho vyhlášení ministerstvem.

Média v pondělí přinesla vyjádření některých právníků, podle nichž je opatření neústavní a nelze je vyhlásit podle pandemického zákona, podle ministra však z konzultací s právníky vyplynulo, že je opatření v pořádku.

„Omezení shromažďování jsme také konzultovali s řadou právníků. (...) Různí právníci jednají na různých úrovních od naprosto jednoznačného přijímání, přes určité pochybnosti. Kromě jednoho právníka jsem se nesetkal s jednoznačným odmítnutím všeho. Z našeho pohledu si myslíme, že je to naprosto v pořádku,“ řekl ministr.

Soudy, které takové žaloby posuzují, podle něj uvažují nejen o formulaci opatření, ale i o jeho dobrém zdůvodnění. „Máme naprosto jednoznačné, pádné argumenty,“ doplnil. Pandemie podle něj zatím není pod kontrolou a objevila se i nová nebezpečnější brazilská mutace.

Nové mimořádné opatření se podle Arenbergera snažil proto úřad dostatečně odůvodnit. Již dříve některá opatření ministerstva kvůli nedostatečnému zdůvodnění soud zrušil. Často se podle ministra opakovala stejná argumentace u různých opatření.

„Snažili jsme se této chyby vyvarovat a respektovat všechny připomínky, které měly soudy k předchozím rozhodnutím,“ řekl Arenberger.

Jednou z možných výtek, které právníci k mimořádnému opatření mají, je podle ministra například to, že umožňuje omezit jen organizované akce. Podle Arenbergera ale v něm není jasně definováno, co je „akce“.

Podle ministra současná epidemická situace ještě není dobrá. Návrat dětí byl priorita, proto je potřeba zajistit, aby mohly děti ve škole také delší dobu zůstat a školy se nemusely zase zavírat. „Optimum je zhruba 100 nakažených na 100 000 obyvatel a my jsme zhruba na šestinásobku,“ uvedl ministr.

Vláda podle něj také potvrdila odklad zahájení výuky v okrese Děčín o týden, který nařídila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje.

