ONLINE: V Česku přibylo nejvíce nakažených covidem za šest dní. Do USA se vrátí zahraniční studenti

Ve čtvrtek přibylo v Česku 137 případů nákazy novým typem koronaviru. Je to nejvyšší přírůstek za posledních šest dnů. Aktuálně se s nemocí covid-19 potýká 4617 lidí. Od března se nakazilo 13 612 lidí, z nich se vyléčilo 8640 pacientů. S nemocí dosud zemřelo 355 lidí, poslední dvě úmrtí jsou z úterý. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Praha 7:05 17. července 2020

Většina nakažených prodělá nemoc bez vážnějších příznaků. V nemocnicích se s covidem léčí 141 lidí, ve vážném stavu je 18 z nich. Laboratoře od března provedly více než 610 000 testů. Ve středu testovaly 3764 lidí, pozitivních bylo 3,56 procenta. V úterý to bylo 2,45 procenta.

Lokální ohniska nemoci jsou na Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) už ohnisko v Karviné, kde se nemoc rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů těžební firmy OKD a jejich blízkými, negeneruje nové případy. Počty nových případů se podle něj zvyšují ve zbytku země. Nové ohnisko je například v uherskohradišťské nemocnici nebo v ubytovně v Čečelicích na Mělnicku.

Na Mělnicku za uplynulý týden zaznamenali zhruba 21 nových případů na 100 000 obyvatel, v okrese žije zhruba 109 000 lidí. Před Mělnickem je v tomto porovnání jen Karvinsko s 51 případy a Frýdecko-Místecko s 25 nově nakaženými na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Uherskohradišťsko má za poslední týden téměř 15 nově nakažených na 100 000 obyvatel. Na Jihlavsku s ohniskem ve Větrném Jeníkově je to devět a na Kutnohorsku s ohniskem v Církvici už jen osm nových případů na 100 000 obyvatel za uplynulý týden. Hygienici proto v okrese Kutná Hora chtějí zmírnit mimořádná opatření.

Mezi kraji bylo zatím nejvíc nakažených zaznamenáno v Moravskoslezském kraji, kde od vypuknutí epidemie odhalili 3905 případů koronaviru. V Praze je to 2722 případů a ve Středočeském kraji 1390. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji laboratoře dosud odhalily 214 nemocných. S covidem-19 nejvíc lidí zemřelo v Praze, nejméně ve Zlínském kraji.

Návrat zahraničních studentů

V USA se i nadále zvyšují denní přírůstky - za posledních 24 hodin zaznamenala země 75 255 nově nakažených, což je nejvyšší denní bilance od vypuknutí pandemie. S odvoláním na vlastní statistiky to uvedla agentura Reuters. Podle Univerzity Johnse Hopkinse se v USA celkově nakazilo už 3 560 364 osob a 138 267 lidí po komplikacích doprovázející nemoc covid-19 zemřelo.

Více než polovina - 30 z 50 - amerických států registrovala tento měsíc rekordní přírůstky nakažených během jediného dne. Zatímco v červnu činil průměrný denní nárůst infikovaných v USA přibližně 28 000, v červenci je to už 57 625. Například Florida v pátek oznámila 15 000 nově infikovaných - pokud by se stala samostatnou zemí, umístila by se z hlediska nově zjištěných případů nákazy na čtvrtém místě na světě.

Deník The Wall Street Journal také informuje o dalším plánovaném uvolnění opatření, které by se mělo týkat výhradně zahraničních studentů. Ti by měli dostat výjimku ze zákazu vstupu do země. Deník s odvoláním na prohlášení ministerstva zahraničí, podle nějž bude studentům umožněno nastoupit do zimního semestru.

Restrikce budou uvolněny rovněž pro evropské au pair pracovnice a pracovníky a rodinné příslušníky majitelů víz pobývajících v USA, uvádí se ve čtvrtečním dopise amerického ministerstva zahraničí adresovaném Kongresu.