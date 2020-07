Stále jsme považováni za bezpečnou zemi. Záleží na nás, jak to půjde dál, říká epidemiolog Smejkal

Pandemie koronaviru zatím nezpomaluje a počty nakažených rostou. A to i v Česku, kde se aktuálně s nemocí potýká dosud nejvíce pacientů. Nejzasaženější zemí zůstávají Spojené státy americké, kde denně přibývá na 60 000 nových případů nemoci covid-19. Co aktuální epidemiologická situace znamená pro cestování po Evropě? Český rozhlas Plus se zeptal epidemiolog pražského IKEM Petra Smejkala. Praha 11:02 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Petra Smejkala vede v vývoji a schválení účinné vakcíny ještě dlouhá cesta | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD uvedl, že i v budoucnu budeme při vstupu do některých zemích potřebovat negativní test na koronavirus. Jedná s evropskými kolegy o takzvaném COVID Passu - možnosti, že by šlo elektronicky prokázat, že máme negativní PCR test v důvěryhodné laboratoři. Jak se vám, coby odborníkovi na cestovní medicínu, jeví možnost elektronického průkazu, že nejsme nemocní? Je to praktické?

Bylo by to praktické, jenže nevíme, jestli se to stane. Jsme členy Evropské unie a ta nemá společnou zdravotní politiku. A zrovna v tomto případě by se nám hodilo, kdybychom členské státy více provázali i z hlediska sledování epidemiologických dat - nejen na úrovni států, ale i regionů.

Skutečně tedy v rámci Evropské unie nefunguje něco jako sdílení epidemiologických dat?

Ano, funguje například Evropské centrum pro kontrolu nemocí, ale to je na úrovní sbíraní dat a informování států. Na politické úrovni, tedy uvolňování nebo umožňování mezinárodních průkazů, to je trochu horší. Jedna země může přijmout opatření po svém, aniž by informovala evropské struktury. Pokud by i v tomto ohledu došlo k větší integraci, bylo by to přínosné. Ale nevím, jestli se to stane.

Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že aplikace by se mohla používat i při vstupu na hromadné akce. Šlo by to uplatnit celoevropsky?

Určitě, vede k tomu ale dlouhá cesta. Cokoli, co v této době integruje státy Evropské unie a umožní pružnější cestování a pohyb osob s tím, že je to pod důslednou epidemiologickou kontrolou, by pomohlo. Ale tam ještě nejsme.

V Česku řešíme lokální ohniska, ale jak se jevíme z pohledu zbytku Evropy?

Zatím stále dobře. Buďme za to rádi a nepodceňujme situaci. Pokud vycestujeme do zahraničí, chovejme se tam zodpovědně - přinejmenším tak, jako u nás. Stále jsme považováni za bezpečnou zemi. I Slovensko nás do seznamu bezpečných zemí vrátilo navzdory tomu, že Moravskoslezský kraj má zpřísněná opatření. Záleží na nás, jak to půjde dál.

Rakouská vláda znovu zavádí některá protikoronavirová opatření - obnovuje povinné nošení roušek v nemocnicích a vnitřních prostorech a zpřísňuje i kontroly na hranicích. Jak tyto kroky vnímáte?

Je to špatná zpráva, ale vstup nám stále nezakazují. Chovejme se tedy podle nařízení, dodržujme je. Nemysleme si, že jsme ve větším bezpečí, když jsme za hranicí, a hlavně sledujme situaci – je dynamická a může se změnit z týdne na týden. Pro Čechy ale nejde o nic dramatického.

Vývoj vakcíny

Mezitím se debatuje o vakcíně. Zvláště Britové v jejím vývoji výrazně pokročili. Jak by změnila situaci?

Účinná a schválená vakcína by jistě situaci změnila, ale nečekejme, že to bude do konce roku.

Proočkovat svět by ale trvalo ještě dva roky, je to tak?

Nejsem vakcinolog, informace nemám. Ale ze své i historické zkušenosti vím, že nejkratší doba, za jakou byla vakcína vyvinuta a schválena, byly čtyři roky. Jsme dál, lidstvo se vyvíjí a svět je k této vakcíně upřen, ale nedělejme si iluze, že to bude brzo.

Letní cestování

Aktuálně jsme v situaci, kdy musíme počítat s komplikovanějším cestováním. Jaké další praktické rady může nabídnout epidemiolog na cestovní medicínu?

Stále stejné. Dodržujme základní opatření, která občas nedodržujeme ani u nás. Dejme si dovolenou v ústraní, vynechejme v cizích zemích restaurace a kluby a buďme osamoceni s rodinou nebo s přáteli. Musíme to vydržet a snad to dobře dopadne. Buďme rádi, že na dovolenou za hranice vůbec můžeme.

Velké množství lidí si kupuje dovolenou předem i s rizikem, že se situace ze dne na den změní. Je podle vás aktualizace semaforu dostatečně častá?

To je riziko tohoto roku. A kromě dovolených to souvisí i s festivaly. Nevíte, co bude za 14 dní a na tohle je třeba myslet. V Rakousku je i snaha označit samotné regiony semaforem, abychom věděli, kam je bezpečné jezdit. Je to dynamická situace, sledujme ji a dodržujme opatření.