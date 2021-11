Základní škola v Bílině je zavřená, nekontrolovatelně se tam šířila nákaza koronavirem

Krajská hygienická stanice uzavřela 30. října základní školu Za Chlumem v Bílině na Teplicku, mezi dětmi a učiteli se nekontrolovaně šířila nákaza. V souvislosti s ohniskem je v karanténě zhruba 500 až 600 lidí. Testy ve škole zatím potvrdili nákazu u 60 lidí, některé žáky testování čeká. Hlavní epidemioložka teplické hygienické stanice Eva Poláčková v úterý řekla, že se ohnisko dál nerozšiřuje. Kompletní výsledky budou hygienici znát ve středu. Bílina (Teplicko) 10:22 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákaza se v zařízení šířila od začátku října (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dál se to zatím nerozšířilo, ale protože to ohnisko existuje, tak nemůžeme říct, že přestalo existovat. Ohnisko tedy zatím nevyhaslo, takže uvidíme, jestli se nám bude šířit dál,“ uvedla Poláčková.

Epidemie koronaviru v Česku dál sílí. Testy během pondělí odhalily 7591 nově nakažených Číst článek

Ohnisko odhalili hygienici poté, co se testům podrobili žáci a učitelé druhého stupně. Testy odhalily velké množství nakažených. Dva zaměstnanci školy jsou v nemocnici na mimotělním oběhu, z nich jeden byl podle hygieničky očkovaný.

Nákaza se v zařízení šířila od začátku října. „Rodiče posílali do školy děti, které byly nemocné. Dítě má jeden den teploty, vyspí se z toho, rodič ráno konstatuje, že teplotu nemá a pošle ho do školy. Jednodenní teplota je jediný příznak té nemoci. Před objevením té teploty a po objevení teploty to dítě je schopné stále někoho nakazit,“ vysvětlila Poláčková.

Podle ní by se na ohnisko přišlo dřív, kdyby vláda zachovala ve školách povinné testování. „Onemocnění se šířilo skrytě a onemocněli tak rodiče i prarodiče,“ dodala hygienička.

Škola v Bílině zůstane zavřená do 12. listopadu, žáci se do lavic vrátí 15. listopadu. Ředitelka školy Barbora Schneiderová na webu uvedla, že situace je v tuto chvíli vážná. „Jen díky vaší a naší zodpovědnosti se nám podaří zastavit šíření viru nejen ve škole, ale v celé Bílině a jejím okolí," řekla.

Fotbalisté Karviné mají kvůli koronaviru 20 hráčů v karanténě, v lize mají odložené dva zápasy Číst článek

Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová v úterý řekla, že radnice žádná mimořádná opatření nechystá. Podle ní se ohnisko šíří pouze ve škole. „Nevíme ani, že by byly nějaké větší rodinné dosahy,“ uvedla starostka s tím, že nemá informaci ani o tom, že by byl někdo nemocný například na úřadě.

Covid na Ústecku

Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 v nemocnicích v Ústeckém kraji se v posledních třech týdnech zvýšil. Vyčerpaná byla kapacita infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Lidé s covidem-19 jsou znovu i v nemocnicích v Teplicích, Mostě a Litoměřicích. Ze 75 procent jsou to neočkovaní.

Pokud se situace zhorší, zakáže Krajská zdravotní, která spravuje sedm nemocnic na severu Čech, návštěvy. Krajským zastupitelům to v pondělí řekl předseda představenstva společnosti Ondřej Štěrba s tím, že předpokládá, že zákaz s výjimkami vybraných oddělení vyhlášen bude.

Světová zdravotnická organizace: Evropa je jediným velkým regionem s nárůstem nákaz i úmrtí na covid Číst článek

V Ústeckém kraji připadá za posledních sedm dní 179 potvrzených případů covidu-19 na 100 tisíc obyvatel. V kraji byla v pondělí podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové nákaza v 82 školských zařízeních, většinou poslali hygienici do karantény jednotlivé třídy.

Kromě bílinské základní školy jsou v karanténě ještě dvě mateřinky a jedna střední škola. Na Lounsku je situace nejhorší a děti ve školách se tam tak budou od pondělí testovat, týdenní výskyt nákazy je tam vyšší než 300 případů na 100 tisíc obyvatel.