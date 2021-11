Nemocnice opět povolaly vojáky. V Pardubickém kraji jich pomáhá patnáct

Často byli na zahraničních misích ve válečných zónách, teď pomáhají zdravotníkům na covidových odděleních. Vojáci Armády České republiky nastoupili na žádost vedení krajských nemocnic do služby tento týden. Pomáhají ve Svitavách, Pardubicích a od čtvrtka i v Chrudimi. Pardubice 10:23 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Lůžek mají mnohdy dost, chybí jim ale hlavně personál | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

„Naším úkolem je pomáhat zdravotnímu personálu. To může být třeba převoz a transport pacientů, zdravotnického materiálu, pomoc při stravování, hygieně,“ vyjmenovává pro pardubický rozhlas rotný Pavel Veselka ze 14. pluku logistické podpory.

Zrovna stojí ve vestibulu neurologické kliniky v pardubické nemocnici. Kousek od něj jsou dveře vedoucí na jednotku intenzivní péče, kde leží pacienti s těžkým průběhem covidu-19. Právě tam pracuje. „Nahrazujeme tím fyzickou sílu, poněvadž ženy už jsou opravdu vyčerpané a unavené. Na ně budu jenom pět chválu, protože jsou neskutečné – vstřícné, hodné, ochotné a neúnavné.“

Veselka pomáhá na covidových odděleních opakovaně. Když nemocnice požádaly armádu o pomoc, přihlásil se dobrovolně.

„Hlásíme se dobrovolně, protože to je potřeba. Děláme to rádi. Lékařský personál si zaslouží opravdu velkou úctu a pokoru, je vyčerpaný. Jsme tu vždycky jenom na daný čas, takže pro nás to není tak náročné jako pro ně,“ dodává.

Vojáci jsou v jednotlivých nemocnicích umístění vždy na dva týdny.

„V tuto chvíli jsme domluveni na výpomoc do začátku prosince, ale je možné, že vzhledem k vývoji situace budeme žádat o prodloužení,“ říká Karolína Fýrdová z tiskového oddělení krajských nemocnic.

Od začátku tohoto týdne už nastoupilo do nemocnic Pardubického kraje celkem 15 vojáků. Od pondělí šest do nemocnice v Pardubicích, od úterý čtyři ve Svitavách a od čtvrtka pět v Chrudimi.