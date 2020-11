Blatný apeloval na home office a dovolené den před svátkem. Na epidemickou situaci dohlídne nově PES

Stát nemůže nařídit den pracovního volna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) proto na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády apeloval, aby lidé v pondělí 16. listopadu maximálně využili práce z domova nebo dovolených. Odbory žádaly kabinet, aby stanovil na tento den před státním svátkem pracovní volno, případně i na pátek 13. listopadu. Praha 17:44 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by pracovní volno pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích.

„Z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdybychom měli několik dní volna v kuse. Když to řeknu velice zjednodušeně, kdybychom odjeli v pátek na chalupu, tam byli, nikam nechodili a vrátili se až v úterý večer. Nicméně musím konstatovat, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to v současné době mohl stát nařídit nebo umožnit,“ řekl Blatný.

Zopakoval tak pondělní vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) v rádiu Impuls, že stát nemá kompetenci k nařízení pracovního volna firmám.

„Proto to berte spíše jako moji žádost nebo apel na maximální využití buď home office, nebo v případě, že to není možné, tak dovolených během 16. listopadu, aby většina z nás mohla strávit pěkné čtyři dny mimo velká města s maximálním omezením kontaktů, protože potom to může mít i význam na vývoj epidemie,“ dodal Blatný.

Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků či Svaz průmyslu a dopravy s návrhem odborů nesouhlasily. Obávaly se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci. Naopak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v neděli návrh podpořil.

Na Česko dohlédne PES

Blatný se po jednání vlády vyjádřil také k současné epidemické situaci v zemi. Začal přitom informací, že se Česko začne řídit protiepidemickým systémem (zkráceně PES), který určí regulaci opatření podle síly nákazy. Ministerstvo zdravotnictví ho představí v pátek na tiskové konferenci.

Takzvané rizikové skóre bude mít dvě úrovně. První formou tabulky určí míru omezení obecně, hotová by měla být během úterý. Druhá úroveň rozpracuje opatření v jednotlivých oblastech a resortech.

„Jednání probíhala intenzivně celý víkend, jak se skupinou expertů, tak s těmi, kteří potom budou rozhodovat, jak ta opatření budou nastavena. Shodli jsme se na tom, že chtít všechno dát do jedné tabulky by bylo nepřehledné, proto se připravují tabulky ve dvou úrovních,“ uvedl.

Jak se bude vyvíjet epidemická situace v Česku, bude se muset podle ministra měnit i tento systém. „Naším cílem je, aby tak, jak bude teď nastaven, byl používán zhruba do konce roku,“ dodal.

Už minulý týden ministr uvedl, že opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.

Řízené rozvolnění

V neděli hygienici v Česku potvrdili nejméně případů koronaviru za čtyři týdny. Bylo jich 3608, téměř o 3000 méně než o týden dřív. O víkendu testů bývá pravidelně méně. Podle Blatného však není pravda, že by se celkově začínalo méně testovat.

„Není to první neděle, kdy bylo méně těch testů,“ uvedl Blatný. Procento pozitivních nálezů je stále podobné mezi 25 až 30 procenty, dodal.

Podle Blatného je tedy pravděpodobné, že kdyby se udělalo v neděli testů víc, pozitivních nálezů by také přibylo. „Ale ve chvíli, kdy je víc lidí indikovaných z medicínského nebo epidemiologického důvodu, tak je testů víc. Že testů bude postupně ubývat, to bude taky jeden z parametrů dokazujících snižování nálože viru v populaci,“ uvedl.

Blatný míní, že v Česku pokračuje brzdění vlny nákazy, možná se brzdění dokonce daří zrychlovat. „Opakuji svůj apel, že dělat z toho příliš překotné závěry by nebylo moudré. Ale ukazuje se, že opatření přijatá před dvěma, třemi týdny se nějak projevila a není důvod je zpřísňovat. Musíme se připravit na to, jak je řízeně rozvolňovat,“ dodal.