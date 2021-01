Maturitní zkoušky budou bez slohových prací z českého i cizího jazyka, řekl Plaga

Studenti nebudou muset letos při maturitách psát slohové práce z českého ani cizího jazyka. Didaktické testy studenti psát budou, ale prodlouží se doba, kterou mají na vypracování. Ve čtvrtek na tiskové konferenci to oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Období školních maturit se prodlouží do 25. června, pro praktické zkoušky do 27. srpna. Praktická výuka bude možná i o letních prázdninách.

