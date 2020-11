ONLINE: Za čtvrtek testy v Česku zatím odhalily 2192 nově nakažených covidem-19

V Česku za čtvrtek přibylo zatím 2192 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 486 nižší počet než ve středu do podvečera a zároveň o přibližně 1500 méně než minulý čtvrtek do 18.00. Klesá také počet lidí s koronavirem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. Podle posledních údajů za středu jich bylo v nemocnici 5210, o 200 méně než v úterý. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví ke covidu-19.

