Prymula radil kvůli koronaviru nepohřbívat do země. ‚Pravidla se nemění,‘ uvedli zástupci krematorií

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) o víkendu nevyloučil, že se kvůli koronaviru změní pravidla v pohřbívaní. „Optimální způsob je žeh nebo kremace," nechal se slyšet s tím, že v daném smyslu vydá dobrozdání. V pondělí ale na twitteru napsal, že k podobnému opatření není důvod. O chystané změně nic nevěděli ani ministerstvo pro místní rozvoj či Asociace pohřebních služeb. Byť se do země pohřbívá jen zlomek mrtvých, mohla by to být potíž. Praha 17:45 12. října 2020

„Covid-19 je infekční onemocnění. A tady platí pravidla, která říkají, že optimální způsob pohřbívání je žeh nebo kremace, která vede k tomu, že tam opravdu nejsou žádná residua infekčního viru,“ prohlásil Prymula pro CNN Prima News s tím, že „v našich podmínkách je to opravdu striktně doporučováno, až je to téměř závazné“.

„My k tomu vydáme nějaké dobrozdání, aby každý nemusel chodit za pohřební službou a individuálně se tam domáhat nějakého opatření,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podobné úvahy nevyvrátil. „Předpokládám, že by něco takového nenavrhoval, pokud by to nebylo nutné,“ reagoval na dotaz deníku Právo.

O případných zamýšlených změnách ovšem neslyšeli ani zástupci pohřebních služeb, ani mluvčí Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj, pod něhož tyto služby spadají.

„A nemáme žádné zprávy o tom, že by někdo nechtěl být kvůli koronaviru pohřbíván do země,“ dodal pro iROZHLAS.cz předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl.

V Praze a okolí se podle něj pohřbívá kremací kolem 95 procent všech zemřelých. Stejná situace je například na Hané. „Kolem Olomouce se do země pohřbívá tak pět procent lidí,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz ředitel jedné z místních pohřebních služeb Oldřich Tuška.

Covid-19 není vysoce infekční

S podobným zákazem by mohli mít problém někteří věřící, Romové, případně kolotočáři, kteří stále upřednostňují pohřbívání do země.

„To je jedna věc, ale máme nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že pokud si člověk za života rozhodne o způsobu svého pohřbu, musíme mu v tom vyhovět,“ pokračoval Mangl.

Doplnil, že výjimka platí jen pro vysoce infekční choroby, mezi něž ale nový typ koronaviru nepatří. Podle směrnice ministerstva pro místní rozvoj do nich spadá například ebola, SARS, ptačí chřipka, cholera, tuberkolóza nebo mor.

Že se od jara v tomto ohledu doporučení nezměnila, napsal redakci také vládní epidemiolog Roman Chlíbek. „Zatím nejsou žádné důkazy o přenosu při manipulaci s tělem zemřelého, popsali jsme specifika manipulace s tělem - používají se pytle, ochranné pomůcky, dezinfekce, tělo se nemeje, nečeše a neobléká, neprovádí se vystavování těla zemřelého. Mrtvý muže byt pohřben nebo zpopelněn, jak je obvyklé,“ vysvětlil. „Tolik stanovisko z března, jiný update od té doby nevyšel.“

To nakonec připustil i Prymula. „Covid-19 není vysoce nakažlivá nemoc i po úmrtí. Proto není důvod, aby bylo vydáno opatření, kterým by byla tato činnost zakázána. I nadále lze pohřbívat do země,“ napsal.

Doporučení z března

Pohřební služby tak i v druhé vlně koronaviru pracují stejně jako na začátku pandemie. „Nic se zatím nemění. Když odvážíme zemřelého z domu, ptáme se ohledávající lékaře, jestli je podezření na covid-19. Nebo dojdeme k tomu, že někdo z rodiny je infikovaný. Tak tam naši zaměstnanci jdou v maskách a oblecích. Na to rodinu upozorníme, musíme se chránit,“ popsal Mangl.

Už během března byli zaměstnanci pohřebních služeb zařazeny mezi profese v takzvané první linii a ministerstvo pro místní rozvoj na nátlak Asociace pro pohřebnictví zveřejnilo několik doporučení, kterými by se měly vzhledem k pandemii řídit. I v nich se píše, že „zemřelý nemůže být zdrojem kapénkové nákazy, která se přenáší vzduchem, může být pouze zdrojem nákazy přenesené dotykem“.

Pravidla v pohřebnictví se nicméně budou měnit 19. října. Na pohřbech a karech by od příštího pondělí mělo být nanejvýše třicet lidí. Mimořádné opatření, které vláda vydala před několika dny, by mělo platit do 25. října.