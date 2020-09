Dvanáct českých policistů se v Makedonii nakazilo koronavirem. Domů přiletěli armádním speciálem

Na misi v Makedonii se koronavirem nakazilo 12 ze 40 českých policistů. Uvedl to v úterý server Aktuálně.cz, kterému to potvrdil policejní prezident Jan Švejdar. Všichni jsou již v Česku, dvanáctku příslušníků podle něj dopravil domů armádní speciál. Švejdar také uvedl, že do zahraničí nyní nebudou vysílány další kontingenty.

