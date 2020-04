Senát umožnil, aby policie mohla pokutovat přestupky ohledně koronaviru. Ale až od května

Senát umožnil přijetí zákona, podle něhož policie bude moci na místě pokutovat až 10 tisíci korunami lidi, kteří poruší vládní opatření proti šíření koronaviru. Horní komora normu neschválila, neodmítla ani nijak neupravila. Zákon tak v souladu s ústavou dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, ale až po uplynutí 30 dnů, které má Senát na projednávání zákonů. Praha 15:08 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít schůze Senátu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tato lhůta skončí 9. května. Předloha tak bude účinná až po skončení aktuálně platného nouzového stavu, který je vyhlášen do konce dubna.

Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest na veřejnosti, které je povinné od 19. března. Řešení přestupků na místě má podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) omezit jejich projednávání ve správním řízení, což zatěžuje radnice a krajské hygienické stanice.

Ministr má za to, že většina přestupků se bude stejně jako dosud řešit domluvou. Policie podle Hamáčka nebude pokutování v maximální výši zneužívat, běžná pokuta se bude pohybovat kolem 500 korun.

Potřebuje u některých přestupků, k nimž patří třeba hromadné popíjení alkoholu na veřejnosti, účinnější nástroj. „Rozhodně nechystáme žádný policejní stát. Drtivá většina přestupků bude řešena domluvou, ale jsou lidé, kteří si domluvit nenechají,“ uvedl ministr.

Prostor pro korupci

Kritici poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví nejsou jednoznačná, nemají jasný výklad a že pokutování na místě otvírá prostor pro korupci. Podle Václava Lásky (Senátor 21) k rozdílnému výkladu přispívají členové vlády, kteří opatření vykládají rozdílně.

Podle bývalého policejního prezidenta a předsedy senátorů ODS Martina Červíčka by vláda získala pro zákon větší podporu, pokud by umožnila pokutovat na místě pouze jasně vymezené nejzávažnější přestupky.

Hamáček uvedl, že o uplynulém velikonočním víkendu policie provedla na 50 tisíc kontrol a pouze 3700 zjištěných přestupků poslala do správního řízení. Ministr odhaduje, že desetina až pětina těchto přestupků by mohla být řešena pokutou na místě, pokud by s tím pokutovaný souhlasil.

Schválení zákona podporovali starostové z řad senátorů, například Patrik Kunčar (KDU-ČSL) nebo Michael Canov (SLK).

Pro přijetí zákona zvedlo ruku deset z 37 přítomných senátorů, pro zamítnutí 18 z 38 přítomných. K odmítnutí předlohy, jak to doporučoval senátní ústavně-právní výbor, tak chyběly dva hlasy.